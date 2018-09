Versace: bellezza e sensualità in un tripudio di fiori e colori Showbit/Mondadori Portfolio 1 di 52 Showbit/Mondadori Portfolio 2 di 52 Showbit/Mondadori Portfolio 3 di 52 Showbit/Mondadori Portfolio 4 di 52 Showbit/Mondadori Portfolio 5 di 52 Showbit/Mondadori Portfolio 6 di 52 Showbit/Mondadori Portfolio 7 di 52 Showbit/Mondadori Portfolio 8 di 52 Showbit/Mondadori Portfolio 9 di 52 Showbit/Mondadori Portfolio 10 di 52 Showbit/Mondadori Portfolio 11 di 52 Showbit/Mondadori Portfolio 12 di 52 Showbit/Mondadori Portfolio 13 di 52 Showbit/Mondadori Portfolio 14 di 52 Showbit/Mondadori Portfolio 15 di 52 Showbit/Mondadori Portfolio 16 di 52 Showbit/Mondadori Portfolio 17 di 52 Showbit/Mondadori Portfolio 18 di 52 Showbit/Mondadori Portfolio 19 di 52 Showbit/Mondadori Portfolio 20 di 52 Showbit/Mondadori Portfolio 21 di 52 Showbit/Mondadori Portfolio 22 di 52 Showbit/Mondadori Portfolio 23 di 52 Showbit/Mondadori Portfolio 24 di 52 Showbit/Mondadori Portfolio 25 di 52 Showbit/Mondadori Portfolio 26 di 52 Showbit/Mondadori Portfolio 27 di 52 Showbit/Mondadori Portfolio 28 di 52 Showbit/Mondadori Portfolio 29 di 52 Showbit/Mondadori Portfolio 30 di 52 Showbit/Mondadori Portfolio 31 di 52 Showbit/Mondadori Portfolio 32 di 52 Showbit/Mondadori Portfolio 33 di 52 Showbit/Mondadori Portfolio 34 di 52 Showbit/Mondadori Portfolio 35 di 52 Showbit/Mondadori Portfolio 36 di 52 Showbit/Mondadori Portfolio 37 di 52 Showbit/Mondadori Portfolio 38 di 52 Showbit/Mondadori Portfolio 39 di 52 Showbit/Mondadori Portfolio 40 di 52 Showbit/Mondadori Portfolio 41 di 52 Showbit/Mondadori Portfolio 42 di 52 Showbit/Mondadori Portfolio 43 di 52 Showbit/Mondadori Portfolio 44 di 52 Showbit/Mondadori Portfolio 45 di 52 Showbit/Mondadori Portfolio 46 di 52 Showbit/Mondadori Portfolio 47 di 52 Showbit/Mondadori Portfolio 48 di 52 Showbit/Mondadori Portfolio 49 di 52 Showbit/Mondadori Portfolio 50 di 52 Showbit/Mondadori Portfolio 51 di 52 Showbit/Mondadori Portfolio 52 di 52 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

A Milano, tra i grattacieli di Citylife, sfilano per Versace le super top Irina Shayk, Emily Ratajkowski, Gigi Hadid, Kaia Gerber, Kendall Jenner, Maria Carla Boscono, Vittoria Ceretti, mentre a chiudere c'è Shalom Harlow, icona degli anni '90 e oggi anche attrice. Nel parterre nomi e volti famosi: la coppia Fedez e Chiara Ferragni, l'attore Luke Evans, la regina del rap Nicky Minaj, le musiciste Rita Ora e Leona Lewis.

La nuova donna Versace è sexy, ma con un inedito sapore gipsy, con le stampe floreali, anche sovrapposte a strati, le silhouette aderentissime, vedi i tubini second skin super corti e apprezza le forme che scolpiscono le curve grazie ad abili giochi di plissè, ma gioca anche con le stampe degli abiti, sovrapposte alle calze coloratissime dove trovano posto i mini-abiti in tulle trasparente con applicazioni di candide margherite, sovrapposti ad abiti di seta stampata sempre a motivi floreali dalle forme piu' morbide.

Le giacche sono strutturate e stampate a motivi geometrici e mettono il punto vita in primo piano, i cappotti colorati sono in satin duchesse, in pelle o in stampa pitone, il nuovo tuxedo è in seta nera e brillante con i pantaloni svolazzanti sul fondo.

Gioielli floreali sono su mani e ai polsi, mentre per gli accessori la borsa Conglobo si ispira ai bauletti da viaggio vintage e ai piedi le sneakers Chain Reaction con l'estate diventano sandali.