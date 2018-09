Moda: Giorgio Armani, tenui vibrazioni di colore

Giorgio Armani rinuncia al consueto look con T shirt scura e si presenta in passerella in giacca e cravatta. "Non mi avevate riconosciuto eh?" scherza re Giorgio alla fine della sfilata con la collezione primavera estate 2019, proposta nell’ambito di Milano Moda Donna. Una collezione tutta dedicata ai colori tenui ma insieme vibranti, dal rosa polvere, all’azzurro lieve, al grigio metallico.

Giorgio Armani: la sua donna vibra di colore Ansa 1 di 38 Ansa 2 di 38 Ansa 3 di 38 Ansa 4 di 38 Ansa 5 di 38 Ansa 6 di 38 Ansa 7 di 38 Ansa 8 di 38 Ansa 9 di 38 Ansa 10 di 38 Ansa 11 di 38 Ansa 12 di 38 Ansa 13 di 38 Ansa 14 di 38 Ansa 15 di 38 Ansa 16 di 38 Ansa 17 di 38 Ansa 18 di 38 Ansa 19 di 38 Ansa 20 di 38 Ansa 21 di 38 Ansa 22 di 38 Ansa 23 di 38 Ansa 24 di 38 Ansa 25 di 38 Ansa 26 di 38 Ansa 27 di 38 Ansa 28 di 38 Ansa 29 di 38 Ansa 30 di 38 Ansa 31 di 38 Ansa 32 di 38 Ansa 33 di 38 Ansa 34 di 38 Ansa 35 di 38 Ansa 36 di 38 Ansa 37 di 38 Ansa 38 di 38 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Le forme sono allungate ed essenziali, leggere e mai scontate: gli abiti sembrano senza peso, ornati da ricami e plissettature, i pantaloni e i soprabiti sono in organza tecnica e semitrasparenti, i calzoni si portano con un velo di tulle a pareo sovrapposto, le giacche sono corte davanti e più lunghe dietro, le piccole tuniche hanno maxipaillettes cangianti. E ancora ci sono bermuda, sempre doppiati con il tulle, bustier da indossare sulla gonna a balze, tute e abiti ricoperti di piccole frange colorate che catturano la luce ad ogni movimento.



Tutto è mescolato e sottile: spiega Armani che questa “è una donna che si fa notare, non scivola via vestita da uomo con la matita tra i capelli arruffati, si deve far vedere in maniera spettacolare". E per farlo punta sui colori che sono "una scelta forte", anche perché "questa volta ho evitato di contrastarli con il nero, c'è giusto qualche piccolo tocco di fucsia".