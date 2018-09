Missoni: tessuti impalpabili e lunghe silhouette

Missoni festeggia 65 anni con una sfilata evento per la sua collezione per la primavera estate 2019, nell’ambito della Fashion Week milanese. In passerella un lungo racconto fatto di tessuti impalpabili, volumi eterei e artigianalità.

I capi hanno volumi fluidi, come per ricordare connessioni geoculturali e mondi diversi che si intrecciano come tessuti. Il guardaroba proposto dalla maison per la prossima stagione calda è semplice, sia per lei che per lui, con vestiti trasparenti, denim lavorato a maglia, t-shirt lunghe, così come i cardigan, pantaloni fluidi, i kimono da abbinare con disinvoltura mixando civiltà differenti in un gioco di stratificazioni senza confini.



Le silhouette lunghe acquistano una leggerezza supplementare dalle trasparenze create ad arte sui tessuti e sovrapposte per creare profondità e leggerezza. La palette cromatica esalta i colori tenui, dal naturale al soffuso al blu.