Londra, arriva il ponte sul Tamigi con 270 alberi

Si tratta di una costruzione unica al mondo, costata 175 milioni di sterline (225 milioni di euro). Avrà una superficie di 6 mila metri quadri, dei quali 2.500 saranno ricoperti da varietà di piante provenienti dal Regno Unito, dal Nord Europa e da altre parti del mondo.



All'origine del progetto c'è l'attrice e attivista Joanna Lumley che sognò per la prima volta questo giardino sospeso, nel 1998, per rendere omaggio a Lady Diana. L'idea venne successivamente sviluppata dallo studio di architettura Heatherwick e dal designer Dan Pearson.



Uno degli obiettivi principali del Garden bridge trust, che si farà carico anche della manutenzione del ponte una volta costruito, è quello di incoraggiare l’attività fisica, in particolare stimolando i cittadini a camminare quotidianamente. Inoltre, il ponte avrà un forte impatto sulla comunità in quanto oltre a piante e arbusti, che rappresenteranno un importante polmone verde per la città, ci sarà una sezione dedicata all'orticoltura adatta a persone di tutte le età e anche a quelle con disabilità.



Si tratta dunque dell'ennesima conferma dell'amore di Londra per la natura. Del resto, la città è ricca di parchi e giardini e il 78% dei londinesi è assolutamente a favore della costruzione di questa "oasi di tranquillità" sospesa sul Tamigi di cui potranno beneficiare tutti i giorni dalle sei del mattino a mezzanotte.