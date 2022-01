“The Future”, il risparmio gestito come non si era mai visto prima

I devastanti effetti che la pandemia di Covid-19 ha avuto sull’economia globale sono innegabili: posti di lavoro persi, aziende chiuse, Pil planetario crollato. E, parallelamente, investimenti fermi: sia quelli di largo respiro sia quelli delle famiglie, tanto che la liquidità “parcheggiata” dagli italiani sui conti correnti è aumentata a dismisura riflettendo il clima d’incertezza che ha caratterizzato la situazione economica degli ultimi due anni. Al tempo stesso, però, i contraccolpi della pandemia sull’economia hanno costretto a un’accelerazione di fenomeni come la transizione ecologica che, sebbene già timidamente presenti anche in precedenza, ora sono prepotentemente entrati a far parte dell’agenda politica soprattutto in Ue.

La ripartenza dopo il Covid e il passaggio verso quello che è stato definito come “new normal” dovrà dunque tenere conto di nuove sfide e nuove prospettive: l’era post-pandemia dovrà infatti tenere conto dei nuovi intrecci e dei rapporti tra economia reale, coscienza ambientale, investimenti, innovazione e capitale umano, che saranno sempre più legati a doppio filo. Non solo per quanto riguarda i grandi investimenti, ma anche nella quotidianità della gestione dei risparmi delle famiglie.

Proprio per indagare e far luce su queste tematiche, Assogestioni ha realizzato la docu-serie è “The Future”, pensata per raccontare in modo nuovo – con un linguaggio meno tecnico e più orientato al mondo dell’intrattenimento e del giornalismo visuale – il settore del risparmio gestito e il suo rapporto con le grandi questioni di attualità e i processi in corso nel mondo finanziario, temi che avranno effetti a lungo termine sull’economia e sulla società.

Lanciata a dicembre su FR|Vision (piattaforma di broadcasting che Assogestioni ha ideato per diffondere le tematiche più rilevanti per il settore proponendo gratuitamente, in diretta e on demand, conferenze, corsi di formazione, approfondimenti e interviste), la docu-serie “The Future” racconta in tre episodi gli scenari, le dinamiche, le tematiche che guideranno la transizione verso il futuro attraverso una modalità “certamente virtuale – commenta Jean-Luc Gatti, direttore Comunicazione di Assogestioni – ma più coinvolgente per far intervenire, nello stesso ‘luogo’, un numero importante di interlocutori di alto profilo, eventualità difficilmente realizzabile su un palco nell’attuale contesto sanitario. Allo stesso tempo, la serie trasporta lo spettatore all’interno del dibattito chiarendo i punti più articolati con infografiche animate e lo avvicina alle problematiche discusse con riprese in alta definizione”. Con in più contenuti extra e approfondimenti specifici, attraverso i quali ogni protagonista intervenuto all’interno dell’episodio può raccontare più a fondo la propria view sul tema principale.

Il primo episodio, “Ossigeno per l’economia del pianeta” – già disponibile sulla piattaforma – si è concentrato sulla tematica della sostenibilità come perno del modello di sviluppo del futuro. Tra i protagonisti di questa prima puntata, tra gli altri, il Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani, la Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo Irene Tinagli, il Commissario Consob Paolo Ciocca, il Presidente di Assogestioni Tommaso Corcos e il direttore generale dell’associazione Fabio Galli, il neurobiologo vegetale Stefano Mancuso, la campionessa mondiale di sci Isolde Kostner e l’astronauta Maurizio Cheli. Sono intervenuti anche Lorenzo Alfieri, Emanuele Bellingeri, Santo Borsellino, Silvana Chilelli, Alessandro Gandolfi, Pietro Martorella, Manuel Noia, Andrea Orsi, Paolo Paschetta, Paolo Proli, Maurizio Agazzi, Francesco Bicciato, Giorgio De Rita, Daniele Manca e Nicola Ronchetti. Una produzione realizzata in collaborazione con Amundi, AXA Investment Managers, Credit Suisse, Eurizon, Fideuram ISPB AM, Generali Investments, J.P. Morgan AM, M&G Investments, Pictet AM, Pimco.

La seconda puntata sarà invece incentrata sulla storia del risparmio gestito, sulla direzione intrapresa dagli investimenti pubblici e privati per raggiungere entro la metà del secolo gli obiettivi di sostenibilità posti dal Global Compact delle Nazioni Unite e dal Green Deal dell’Unione europea. Il terzo episodio, che chiude la serie, sarà invece incentrato sul capitale umano e racconterà l’importanza di riflettere oggi sulle tematiche dell’educazione, della formazione, del lavoro e della loro necessità di viaggiare in modo unito perché possano essere volani di cambiamento. Entrambe usciranno su FR|Vision tra febbraio e marzo.

Guarda la prima puntata di “The Future”: clicca QUI e scopri come la sostenibilità sarà l’“Ossigeno per l’economia del pianeta”.