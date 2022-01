Arriva CUPRA Born: per la prima 100% elettrica del brand un lancio d'eccezione

Un’auto il cui spirito anticonvenzionale ha iniziato ad attirare gli sguardi prima ancora di essere lanciata ufficialmente sul mercato italiano: perché nelle scorse settimane la CUPRA Born è stata protagonista di installazioni 3D che hanno lasciato a bocca aperta i passanti nei luoghi iconici di Milano (corso Garibaldi, corso Vittorio Emanuele e via Dante) e Roma (piazza Navona e piazza Cavour), presentando l’ultima nata del brand di Barcellona – già destinata a diventare essa stessa un’icona e l’impulso di una nuova generazione di auto – con un rendering tridimensionale su maxischermi.

Una campagna talmente apprezzata durante il periodo natalizio (in Italia è stata una delle prime a utilizzare questo tipo di tecnologia immersiva) da essere condivisa sui social da diversi influencer, e che proprio per questo verrà replicata a febbraio nelle stesse location. Ma nel frattempo la CUPRA Born si vedrà anche dal vivo nel suo ambiente naturale, la strada. Sportiva e piena di energia – quella a zero emissioni del suo motore full electric – la nuova nata della casa spagnola ha una potenza da brivido: 150 kW (204 CV), un’accelerazione da paura (da 0 a 100 in 7,3 secondi e da 0 a 50 in 2,9); e un suono inconfondibile, che sostituisce il rombo del motore con un sistema acustico di segnalazione generato da pietra, legno, rame e fibra di carbonio, i quattro elementi base del brand CUPRA. E per quanto riguarda l’alimentazione, un pacco batterie (garantite 8 anni o 160mila chilometri) da 58 kWh e un’autonomia di 424 chilometri con una singola ricarica. E grazie alla ricarica ultra rapida a 100 kW, bastano appena 8 minuti per avere energia sufficiente a percorrere 100 chilometri.

La CUPRA Born, poi, unisce alla mobilità sostenibile un piacere di guida senza precedenti: il volante racing con rivestimento in pelle monta comandi ergonomici e multifunzione; i sedili, in materiali ecosostenibili, avvolgono pilota e passeggeri trascinandoli in un’esperienza immersiva all’interno dell’abitacolo, illuminato da LED multicolori che creano un’atmosfera unica assieme al grande touch screen panoramico sospeso da 12” che cattura l’attenzione e facilita la gestione delle funzioni grazie alla tecnologia intuitive touch. Un carattere deciso che si intuisce già dalle luci di benvenuto che, allo sblocco delle portiere, proiettano a terra il logo CUPRA per sancire l’appartenenza alla tribe più esclusiva, e poi accompagnano pilota e passeggeri all’interno attraverso un gioco di luci.

A stupire e ad emozionare, però, nella CUPRA Born è anche il cuore tecnologico: head up display con realtà aumentata che “scrive sulla strada”, proiettando sul parabrezza davanti agli occhi del pilota le informazioni e i dati di guida e di navigazione; sistema di assistenza al parcheggio intelligente che consente all’auto di posteggiare in modo semi-autonomo; funzione CAR2X per connettere l’auto ad altri veicoli in modo da ricevere e condividere informazioni su traffico e viabilità, cruise control adattivo, assistenza automatica all’uso dei fari abbaglianti, exit assist per le uscite in retromarcia dal parcheggio, pre-crash assist per garantire la sicurezza in caso di collisione.

Tutte dotazioni che rendono la prima auto 100% elettrica di CUPRA un vero gioiello, tutto da scoprire