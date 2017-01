I taxi di Londra diventano "green": motore elettrico per un taglio emissioni del 75%

I taxi di Londra restano neri, ma abbracciano il "green". La capitale inglese ha concesso la prima licenza al mondo per la libera circolazione dei nuovi mezzi a motore elettrico che emettono il 75% di CO2 in meno. I test per verificare l'impatto ambientale delle auto sviluppate da Metrocab hanno richiesto più di un anno. L'analisi delle prestazioni delle nuove vetture ha evidenziato un'efficienza tre volte superiore rispetto al vecchio taxi della City.

Nel 2014 Charles Masefield, presidente di Metrocab, aveva annunciato l'arrivo di settemila taxi elettrici sulle strade di Londra entro il 2020. Ora, ottenuta la licenza di circolazione da parte della Trasport for London, la rivoluzione "green" dei cabs londinesi è pronta a partire concretamente. E in maniera doppiamente "eco": economica ed ecologica.



Il nuovo taxi - La Rolls-Royce dei taxi funziona grazie a due motori elettrici e a un motore a benzina collegato a un generatore che ricarica le batterie in mancanza di un attacco alle prese elettriche. Le differenze, però, riguarda anche il design e l'interno, leggermente diversi rispetto a quello dei "black cabs" tradizionali. Innanzitutto gli interni di Metrocab sono più spaziosi, dotati di tettuccio panoramico e includono schermi al led, porte usb e prese per la ricarica di smartphone e computer dei passeggeri.