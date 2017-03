Clima, Artico a rischio scioglimento anche con l'aumento della temperatura globale entro 2 gradi

Se invece il termometro mondiale salirà di "soli" 1,5 gradi, come auspicato dalla Cop21, ci sarà meno di una probabilità su centomila che l'Artico si ritrovi senza ghiacci.



Scenari peggiori - I ricercatori hanno preso in esame anche un aumento della temperatura pari a 3 gradi centigradi. Nonostante la chiara violazione dell'accordo di Parigi, si tratta di un aumento fin troppo "realistico": il termometro globale segnerà infatti "almeno +3 gradi" se gli Stati si limiteranno alle misure per il clima promesse in occasione dell'accordo di Parigi, senza rafforzarle. In questo caso, ci saranno tre probabilità su quattro di vedere un Polo Nord privo di calotte.