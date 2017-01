G7, raggiunto l'accordo sul clima: aumento temperatura entro 2 gradi

Nel comunicato finale del G7 si legge che "è necessaria un'azione urgente e concreta per affrontare il cambiamento climatico". Un'idea condivisa anche da Angela Merkel, che si è detta soddisfatta per l'intesa raggiunta e per l'intento di "costruire" un fronte unito in vista della conferenza sul clima che si terrà a dicembre a Parigi: "Al G7 c'è stato un chiaro riconoscimento sull'obiettivo del contenimento dell'aumento di due gradi della temperatura globale".



Galletti: "L'intesa del G7 è il miglior viatico per l'accordo di Parigi" - "L'accordo dei leader del G7 sul clima è un segnale importantissimo". A dichiararlo è il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, che aggiunge: "Che i paesi industrializzati decidano di adottare politiche per mantenere il surriscaldamento globale entro i 2 gradi, cioè alzino al massimo l'asticella dell'impegno politico sul climate change, è il miglior viatico per l'accordo di Parigi". E conclude: "Ora bisognerà lavorare per trovare soluzioni equilibrate, anche finanziarie, che consentano ai colossi asiatici Cina e India e ai paesi poveri di aderire ad un accordo che per essere efficace dovrà essere alto, ambizioso ed equo".