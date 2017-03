Artico, Parlamento europeo chiede il divieto di estrazione di gas e petrolio

Il Parlamento europeo scende in campo a difesa dell'Artico. Gli eurodeputati hanno approvato ad ampia maggioranza (483 sì, 100 no e 37 astensioni) una risoluzione non vincolante che chiede il divieto dell'estrazione di petrolio e di gas nella regione. L'Europarlamento, allarmato per il riscaldamento dell'Artico che procede a velocità doppia rispetto alla media mondiale, chiede che "vengano rispettati l'ambiente e i diritti fondamentali dei popoli indigeni".