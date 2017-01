Greenpeace: l'Artico si riscalda a doppia velocità e rischia di pesare sui cambiamenti climatici del globo

Un prezioso ecosistema a rischio - L'alterazione di questo ecosistema, unico e prezioso, agli estremi confini settentrionali del nostro pianeta, può aggravare dunque gli effetti dei cambiamenti climatici, con pesanti ripercussioni sulla nostra vita. Greenpeace ha scelto di sottolineare il messaggio proprio nella formulazione del titolo del nuovo rapporto, "What happens in the Arctic doesn't stay in the Arctic", "Ciò che accade nell'Artico non resta confinato nell'Artico".



Come i cambiamenti dell'Artico influiscono sul pianeta - Il rapporto ricorda infatti che estati con scarsa copertura di ghiacci artici sono spesso associate a un aumento della temperatura superficiale del Mediterraneo. La relazione tra questi fenomeni non è ancora chiara ma è stata registrata la presenza di particolari fenomeni atmosferici che si aggiungono ad altri fattori, collegati al cambiamento climatico, come disturbi nella formazione delle nuvole, effetti sulla Corrente del Golfo e cambiamenti nell'umidità dei suoli.



A causa del riscaldamento globale, negli ultimi trent'anni l'area artica coperta di ghiacci si è ridotta in modo sostanziale estate dopo estate, diminuendo la capacità della superficie ghiacciata di riflettere la luce solare (un fenomeno conosciuto come albedo) e aumentando il calore assorbito dal mare, che a sua volta contribuisce allo scioglimento dei ghiacci, in un circolo vizioso molto pericoloso.



Pericoli per l'ambiente - A peggiorare la situazione, il ritiro dei ghiacci rende più facile lo sfruttamento delle risorse naturali nel Mar Glaciale Artico: pesca, trasporto marittimo e trivellazioni in cerca di combustibili fossili fanno gola a molti e minacciano la sopravvivenza di questo fragile ecosistema.



Santuario Artico? - Da tempo Greenpeace chiede che le acque internazionali intorno al Polo Nord diventino un Santuario Artico in cui sia vietata qualsiasi attività industriale estrattiva. Nelle prossime settimane l'Ospar, la commissione internazionale deputata alla conservazione dell'Artico, potrebbe decidere di istituire un'area protetta di oltre 226mila chilometri quadrati, realizzando così il primo pezzo del Santuario.



Quasi otto milioni di persone hanno già firmato la petizione internazionale di Greenpeace per impedire lo sfruttamento dell'Artico, unendosi all'appello dell'associazione ambientalista affinché questo questo vitale oceano di ghiaccio possa essere preservato a difesa del clima terrestre.