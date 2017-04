Scalata Vivendi, Mediaset: soddisfazione per provvedimento Agcom

"L'Agcom ha accertato che Vivendi ha violato l'art. 43 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici: Mediaset esprime la propria soddisfazione e attende di leggere il dispositivo per stabilire le azioni future". Così l'azienda di Cologno dopo che l'Authority ha dato un anno di tempo a Vivendi per rimuovere la posizione vietata dopo l'esposto di Mediaset sulla scalata dei francesi e 60 giorni per presentare un piano d'azione.