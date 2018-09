Lavoro, a 30 anni quattro laureati su dieci senza impiego o sottoccupati

L'Italia non è un Paese per giovani (laureati): a trent'anni, infatti, quattro su dieci sono senza lavoro o sottoccupati. E' quanto emerge dai dati dell'Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro, secondo cui nel 2017 degli oltre 1,7 milioni di trentenni con la laurea, il 19,5% (344mila) è privo di occupazione, mentre un ulteriore 19% (circa 336mila) è impiegato in posizioni professionali che non richiedono laurea.