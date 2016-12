La Cina riduce i dazi sui prodotti importati: un'occasione per il Made in Italy

1 giugno 2015 La Cina riduce i dazi sui prodotti importati: unʼoccasione per il Made in Italy Secondo lʼIstat, ad aprile quello cinese è stato uno dei mercati di sbocco “più dinamici” per i prodotti italiani con una crescita annua del 17,9%

Esportare in Cina sarà più conveniente rispetto al passato recente: da lunedì 1° giugno 2015, infatti, Pechino ha abbassato i dazi sulle importazioni di prodotti di abbigliamento, calzature, cosmetici e altri prodotti di lusso e di largo consumo. Quali sono le ragioni alla base di questa scelta?

La Commissione per le tariffe doganali cinese ha ridotto i dazi all'import su diversi tipi di calzature – come stivali e scarpe sportive – dal 22-24% al 12%, su alcune tipologie di abbigliamento – come cappotti, completi, giacche a vento, giubbotti, giacche, maglioni e tailleur – dal 14-23% al 7-10% e, infine, su prodotti per la cura della pelle – come creme solari ed abbronzanti – dal 5% al 2%. Non sono inclusi borse, gioielli, orologi e piccola pelletteria.

A cosa dobbiamo questa decisione? Abbassando i dazi sui beni importati, Pechino vuole incentivare i consumi interni, che recentemente hanno subìto una battuta d'arresto. La riduzione dei dazi, inoltre, renderà lo shopping all'estero meno conveniente per i tantissimi turisti cinesi.

Si tratta sicuramente di una buona notizia per i Paesi che esportano in Cina. Come l'Italia, ad esempio. Secondo quanto certificato solo qualche giorno fa dall'Istat, infatti, ad aprile quello cinese era uno dei mercati di sbocco "più dinamici" per i prodotti italiani – con una crescita annua del 17,9% –, secondo soltanto al mercato statunitense (+36,4%). Incrementi sostanziosi, che hanno compensato il calo (altrettanto consistente) su base annua delle importazioni verso la Russia (-29,5%).