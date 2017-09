La Cei: "In Italia troppe tasse, il lavoro deve essere degno"

"Non basta creare lavoro. Bisogna che tale lavoro sia degno, come realizzazione della persona, sostegno della famiglia e della vita della società". Lo sottolinea la Cei nel documento, a firma di monsignor Filippo Santoro, per la 48esima settimana sociale che si terrà a Cagliari. Occorre che chi crea lavoro "sia aiutato e non soffocato. Un Paese che dà centralità al lavoro non può tassarlo come in Italia. Si realizzi la riduzione del cuneo fiscale".