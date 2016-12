L’impatto dell’ home sharing in Italia: il caso Airbnb

Al momento l’impatto sul Pil è ancora esiguo (si stima l’1%) ma l’effetto sui portafogli delle famiglie comincia a farsi sentire. Proprio ultimamente Airbnb - portale online di home sharing che mette in contatto persone in cerca di un alloggio per brevi periodi con privati disposti ad ospitare o ad affittare stanze o appartamenti -, ha diffuso i numeri, relativi al nostro Paese, legati all’esercizio del 2015.



Secondo l’analisi in Italia gli 83mila host (ovvero i privati che mettono a disposizione una struttura) che nel 2015 hanno affittato un alloggio hanno guadagnato in media 2.300 euro. I viaggiatori che, nel nostro Paese, hanno usufruito di un alloggio presente sul portale sono stati 3,6 milioni, generando qualcosa come 3,4 miliardi di euro: lo 0,22% del Pil.



Osservando più da vicino i dati si nota come siano Firenze, Roma e Milano le città dove questo tipo di business si è sviluppato maggiormente. Nella città toscana, infatti, sono stati 3.700 gli host coinvolti e 364mila i turisti ospitati, per un guadagno medio di 6.300 euro solo nel 2015.



Notevoli anche i risultati di Roma e Milano. Nella capitale i turisti ospitati dai 9.800 host sono stati 758mila e hanno fatto incassare alle famiglie ospitanti qualcosa come 93 milioni di euro nell’arco dei dodici mesi. Nel capoluogo meneghino, invece, i 9.600 host hanno ospitato 456mila viaggiatori incassando in media 2.700 euro a famiglia.



Nonostante i numeri, ancora pochi italiani – stando alle rilevazioni del Rapporto Italia 2016 dell’Eurispes – si avvalgono dei servizi home sharing per soggiorni all’estero, appena il 4,6%.