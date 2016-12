Imprese: donne ai vertici, risultati migliori

Non sempre quando si affianca il tema del lavoro alle donne si hanno notizie confortanti. Ne è un esempio l’ultimo resoconto dell’Istat, in cui l’Istituto indica, per luglio, una flessione degli occupati più marcata per le donne che per gli uomini (+0,5% contro un -0,1%) e un aumento più consistente delle donne inattive, ovvero che non rientrano nel mercato del lavoro, non essendo né occupate né in cerca di occupazione (+0,6% contro una variazione nulla).