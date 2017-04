Fisco: al via la dichiarazione dei redditi precompilata, online per 30 mln di contribuenti

Sconti fiscali - L'Agenzia delle entrate ha conteggiato e registrato nelle precompilate 29 miliardi di spese sanitarie e 27,8 miliardi di spese relative a ristrutturazioni edilizie e bonus energia: daranno diritto a sconti fiscali differenziati a seconda se si tratti di detrazioni fiscali al 19%, deduzioni o detrazioni da diluire in 5 o 10 anni.



Memo "salva bonus" - Con i molti dati già inseriti, il modulo informatico messo a punto dall'Agenzia diventa anche un memo "salva bonus" per i cittadini che hanno diritto a detrazioni e deduzioni, che troveranno i relativi campi già valorizzati e non dovranno fare altro che controllarli. Le regole hanno ottenuto il via libera del Garante della Privacy.



Spese sanitarie - Per gli italiani è il terzo appuntamento con questa dichiarazione semplificata, che via via si è arricchita di informazioni. Il capitolo più importante è quello delle spese sanitarie sostenute dai cittadini: ne saranno indicate per complessivi 29 miliardi e, in gran parte, si tradurranno in una detrazione del 19% per circa 53 milioni di italiani. Sono questi i dati base sui quali si potranno calcolare - e la precompilata lo fa automaticamente - gli sconti e gli abbattimenti delle imposte da pagare. Ci sono così anche: 27,8 miliardi di bonifici bancari relativi agli incentivi per le ristrutturazioni, per gli acquisti di arredi e per le migliorie energetiche dei propri immobili; contributi previdenziali per 18,2 miliardi; interessi passivi per 10 miliardi relativi soprattutto alle rate per mutui prima casa. Ma ci sono anche le spese di ristrutturazione sostenute dagli amministratori di condominio - per complessivi 3,8 miliardi - e i contributi versati a colf e badanti per 694 milioni. E poi, le spese universitarie, quelle funebri e i premi assicurativi che danno diritti ad uno sconto Irpef.



I benefici della precompilata sono confermati sia per chi accetta direttamente online, senza modifiche, il proprio 730 precompilato sia per chi si rivolge a un Caf o a un intermediario: nel primo caso sono esclusi eventuali controlli documentali dell'Agenzia mentre nel secondo caso i cittadini non dovranno più conservare scontrini e ricevute delle spese poiché il Fisco li chiederà esclusivamente agli intermediari. Ovviamente per accedere alla precompilata è necessario essere in possesso delle credenziali a tutela della privacy: ma anche in questo caso la scelta è ampia: si va dal Pin dell'Agenzia delle Entrate al codice dispositivo dell'Inps fino allo Spid, cioè il Pin unico nazionale previsto dalla pubblica amministrazione.