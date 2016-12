Borsa, Milano chiude in rialzo: +4,70% Piazza Affari mette a segno il rimbalzo

Chiusura con il segno più per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib ha guadagnato il 4,70% a 16.514 punti, mentre il Ftse All Share ha registrato un +4,20% a 17.999 punti. A dare slancio nel finale di seduta il comparto bancario, con UniCredit, Bper e Ubi. Bene anche le altre Piazze europee: Londra (+3,08%), Francoforte (+2,45%) e Parigi (+2,52%).

Piazza Affari riesce a mettere a segno il sospirato rimbalzo dopo il crollo di giovedì grazie soprattuto al recupero del petrolio sulla scia delle indiscrezioni sul taglio della produzione da parte dell'Opec. Decisivi anche i dati sulle vendite statunitensi e l'annuncio del riacquisto di bond da parte di Deutsche Bank per 4,8 miliardi di euro.



Spread a 138 punti base - Buone notizie anche dal mercato obbligazionario. Lo spread tra Btp e Bund chiude a 138 punti base, con il tasso del decennale italiano all'1,65% sul mercato secondario. Il differenziale spagnolo termina la seduta a 154 punti.



Milano recupera, ma non basta - Il recupero di Piazza Affari non basta a invertire la tendenza negativa registrata in settimana. Il Ftse, con le continue oscillazioni, ha lasciato sul terreno il 4,26%. Se si amplia la forbice ad un mese, la perdita è del 17,3%, mentre su un anno il calo è pari al 21,3%.