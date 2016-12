Le Borse europee crollano di nuovo Piazza Affari -5,63%, bruciati 23,4 mld

Ennesima giornata di passione per le Borse europee. Piazza Affari è la peggiore, con il Ftse Mib che chiude a -5,63% e il Ftse All Share il 5,17% annullando il rimbalzo di mercoledì . Male le banche: Ubi perde il 12,11%, Mps il 9,88%. Tonfo di Saipem (-12,02%) nell'ultimo giorno utile per sottoscrivere l'aumento di capitale. Torna a salire lo spread , con il differenziale Btp-Bund che tocca i 160 punti base per poi chiudere a 153 punti.

Milano "brucia" oltre 23,4 miliardi - Oltre 23,4 miliardi andati in fumo. E' il bilancio della seduta odierna di Piazza Affari. A pesare, in particolare, le preoccupazioni legate alle prospettive di crescita dell'economia mondiale, con il presidente della Federal Reserve, Janet Yellen, che mercoledì ha fatto capire come tali turbolenze possano incidere sull'outlook economico.



Sul fronte societario ulteriori indicazioni negative sono arrivate per le banche da Société Générale con l'outlook sul 2016 che ha deluso gli analisti. Oltre a Ubi e a Mps, ribassi tra il 7 e il 9% per Unicredit, Banco Popolare e Bper.



Forti ribassi anche per Mediobanca (-5,26%) che ha chiuso l'esercizio fiscale 2015/2016 con un utile netto pari a 321,1 milioni di euro, in crescita del 23% rispetto al corrispondente periodo dell'anno prima e oltre le attese degli analisti ferme a 310 milioni. In territorio negativo anche Poste Italiane (-4,33% a 5,21 euro ) nonostante Goldman Sachs abbia alzato il rating a buy dal precedente neutral. Male la galassia Fiat: Fca chiude a -5,15%, Ferrari a -7,56%.



Europa, in fumo 242 miliardi - Giornata da dimenticare anche a Madrid: l'indice Ibex perde il 4,88% a 7.746,3 punti. A Parigi, invece, il Cac 40 cede il 4,05% a 3.896 punti, ben al di sotto della soglia dei 4mila punti. A Francoforte l'indice Dax chiude a -2,93% a 8.752 punti. A Londra il Ftse 100 lascia sul campo il 2,39% a 5.536 punti. Le Borse europee hanno mandato in fumo oltre 242 miliardi di euro in un solo giorno.



- PIAZZA AFFARI, IL LISTINO COMPLETO



- GLI INDICI DELLE BORSE STRANIERE