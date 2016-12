Piazza Affari rimbalza dopo la lunga scia di perdite: Ftse Mib chiude a +5%

Giornata euforica a Piazza Affari che si riscatta dopo le ultime terribili sedute. La Borsa di Milano registra un deciso rimbalzo dopo una serie di pesanti ribassi. Al termine delle contrattazioni il Ftse Mib mostra un progresso del 5,03% a 16.714 punti, mentre il Ftse all share guadagna il 4,53%.

Bene anche lo spread, con il differenziale tra Btp e Bund, sceso a 135 punti, e un rendimento dei decennali all'1,59%. La situazione è dunque in deciso miglioramento dopo l'ennesima giornata nera sui mercati finanziari.



Fed: "Da tensioni finanziarie rischi per economia" - Le tensioni finanziarie potrebbero pesare sull'outlook dell'economia se persistenti, secondo il presidente della Fed Janet Yellen. La numero uno della Banca centrale Usa sottolinea che gli sviluppi economici all'estero, in particolar modo le incertezze collegate alle politiche valutarie della Cina, pongono rischi alla crescita americana.