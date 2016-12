Industria, la produzione torna a crescere dopo 4 anni: +1% nel 2015

La produzione industriale in Italia è cresciuta dell'1% nella media del 2015. Lo riferisce l' Istat , che sottolinea come si tratti del primo incremento dopo quattro anni. Nel 2011 c'era stato un aumento dell'1,2%. A dicembre 2015 il dato è però in calo dello 0,7% rispetto a novembre e dell'1% rispetto a dicembre 2014.

Auto, produzione da record: +42,5% - Cresce del 14,3% a dicembre e del 42,5% nella media del 2015 la produzione delle auto. Si tratta dell'aumento maggiore per il settore delle quattro ruote mai rilevato dall'Istat dall'inizio delle serie storiche, nel 1990. Nonostante l'incremento da record, il livello dell'indice resta ancora inferiore a quello precedente alla crisi (121,7 punti nel 2015 contro i 161,1 del 2007).



La produzione settore per settoreConsiderando il mese di dicembre, l'indice destagionalizzato segna una variazione congiunturale positiva per i beni di consumo (+0,8%). Diminuiscono, invece, i beni intermedi (-1,8%), i beni strumentali (-1,3%) e l'energia (-0,8%).



In termini tendenziali gli indici corretti per gli effetti di calendario segnano, a dicembre 2015, un aumento nell'energia (+0,4%), diminuzioni per i beni intermedi (-2,6%), i beni strumentali (-1,6%), e, in misura più lieve, per i beni di consumo (-0,1%).



Tra i settori di attività economica, quelli che registrano la maggiore crescita tendenziale sono la fabbricazione di mezzi di trasporto (+9,2%), la fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (+4,6%) e la fabbricazione di prodotti chimici (+1,1%). Le diminuzioni maggiori si rilevano nei settori della metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti, (-7,4%), dell'attività estrattiva (-5,5%) e della fabbricazione di macchinari (-4,3%).