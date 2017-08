Assolombarda, i giovani imprenditori: "Guardare al futuro per coltivare idee"

I giovani di Assolombarda guardano al futuro come un luogo dove far nascere e crescere le idee. È quanto emerso nel corso dell'assemblea annuale dei Giovani Imprenditori che si è svolta a Milano alla presenza tra gli altri del presidente del Gruppo, Mattia Macellari , e del presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi . "E' importante che le idee abbiano un luogo nel quale nascere e dove essere coltivate - ha spiegato Macellari -. Da qui il concetto di 'Genius Loci', con il quale intendiamo rivolgere lo sguardo al futuro del territorio, dando spazio agli imprenditori del domani".

Il presidente di Assolombarda, che ha iniziato proprio tra i giovani il suo impegno associativo, ha ricordato che il Gruppo Giovani di Assolombarda, costituito da circa 600 imprenditori, rappresenta un grande motore per il sistema industriale del Paese. "Il vostro ruolo - ha detto Carlo Bonomi - richiede grande responsabilità ma anche intraprendenza e creatività. Voi giovani siete chiamati ad essere avanguardia di Confindustria e laboratorio di idee". "Sui giovani - ha aggiunto Bonomi - dobbiamo cambiare marcia, rinnovando sia il modo in cui le imprese si rivolgono a loro sia creando nuove opportunità per attrarre i talenti stranieri".



All'assemblea sono intervenuti anche Giuseppe Bonomi, Amministratore Delegato Arexpo, Diana Bracco, Presidente dell'omonimo gruppo farmaceutico, Carlo Masseroli, Direttore Generale MilanoSesto e Roberto Mauri, Direttore Cooperativa La Meridiana Onlus. L'assemblea si è poi conclusa con il racconto delle storie di giovani imprenditori che hanno saputo trasformare esperienze negative in straordinarie opportunità di successo.