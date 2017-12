Apple, accordo con l'Irlanda: verserà 13 miliardi di euro in un conto di garanzia

Apple e l'Irlanda hanno raggiunto un accordo di principio per il pagamento delle presunte tasse non versate a Dublino. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze irlandese, Paschal Donohoe. I fondi saranno versati dall'azienda di Cupertino in un conto di garanzia ma verranno "liberati" solo nel caso in cui la Corte europea dichiarerà valida la decisione dell'Ue del 2016, secondo la quale Apple deve 13 miliardi di euro all'Irlanda.