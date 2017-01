Fitch: outlook Italia ancora negativo Letta o Renzi, stesse difficoltà

18:57 - Per Fitch l'outlook per l'Italia rimane negativo e la crescita potenziale resta debole. "A causa delle incertezze sulla durata del governo e la sua capacità di portare avanti le riforme - scrive l'agenzia di rating - l'outlook resta negativo con rating a BBB+". Matteo Renzi, aggiunge Fitch, "avrà probabilmente le stesse difficoltà del suo predecessore nel fare le riforme che rilancerebbero la crescita e la competitività economica italiana".

"Volatilità politica" - Le dimissioni di Letta e la sua sostituzione con Renzi ''evidenziano la volatilità della politica italiana''. Lo scrive Fitch, sottolineando che Renzi sarà il ''quarto premier da novembre 2011''. A causa delle ''incertezze sulla durata del governo e la sua capacità di portare avanti le riforme, l'outlook resta negativo con rating a BBB+ ''.



Servono "riforme strutturali" - La crescita potenziale dell'Italia rimane "debole". Per Fitch spiega sono necessarie "riforme strutturali in grado di aumentarla un fattore positivo per il profilo di credito, così come una ripresa sostenuta che aiuti il consolidamento dei conti". L'Italia ha fatto passi avanti ''significativi'' sul risanamento dei conti ''ma per quest'anno prevediamo che il debito pubblico si attesterà oltre il 130% del Pil per poi rimanere sopra il 120% del Pil fino al 2018''. E' quanto scrive Fitch in una nota, spiegando che questo quadro ''lascerà pochissimi margini di bilancio per reagire a shock'' futuri.



Anche Moody's e S&P non ci hanno promossi – Moody's venerdì ha confermato il rating dell'Italia a Baa2. Standard & Poor's e Moody's sono allineate. L'unico cambiamento è nell'outlook di Moody's che viene portato da negativo a stabile. Riassumendo, Fitch dà un giudizio BBB+ con outlook negativo, Moody's Baa2 con outlook stabile e Standard & Poor's BBB con outlook negativo.



Rehn insiste: "I tagli non bastano" - Il commissario agli affari economici dell'Unione europea, Olli Rehn, avverte il premier incaricato, Matteo Renzi, sul rispetto della soglia del 3% del rapporto deficit/Pil: "L'Italia è un Paese profondamente europeista. Confido che continuerà a rispettare i trattati, anche quello di stabilità e crescita". Poi aggiunge: "Il nuovo governo deve ridurre il debito e sbloccare il formidabile potenziale di crescita e innovazione delle imprese".