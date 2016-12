Vivetta Ponti: abiti da favola per una donna contemporanea

Ma chi è Vivetta Ponti?

Ho 36 anni, vivo a Firenze, ho cambiato diverse città in passato e conosciuto tante persone, molte delle quali sono ancora figure importanti nella mia vita.

Ho iniziato il mio percorso lavorando presso varie aziende come la maison Roberto Cavalli. Lì ho imparato tutto sui ricami e sulle stampe. Avevano una biblioteca molto vasta, piena di libri di grafica.

Nel 2009, in modo indipendente, ho lanciato il marchio Vivetta, grazie anche all'aiuto della mia famiglia. I primi anni sono stati duri e pieni di sconfitte perché il mio stile non era compreso. Poi, piano piano, le cose hanno cominciato ad andare meglio: è stato fondamentale non demordere e crederci al 100%, senza ascoltare nessuno e farmi demoralizzare. Ora siamo in tanti a lavorare al progetto, c’è un’azienda, la distribuzione è mondiale.



Quando hai capito di appartenere al mondo della moda?

A 18 anni m’interrogavo su cosa avrei fatto, un po' come tutti. Avevo il desiderio di intraprendere un percorso creativo, ma che mi portasse a produrre i pezzi che disegnavo. La scelta del settore è stata quindi molto semplice: la moda. Per chi la fa, per me, è un’arte popolare, pratica.



Come riassumeresti le tappe più significative della tua carriera? Qual è stato il momento in cui hai detto: "Ce l'ho fatta!"?

È stato molto importante essere scelta da Giorgio Armani per sfilare all’Armani Teatro con la collezione Fall 2015. Ho un ricordo bellissimo dell'esperienza, nonostante alcuni fattori di comprensibile disorganizzazione, trattandosi della prima sfilata. Da quel giorno le cose hanno cominciato ad andare bene, anche in Italia.



Cosa porti con te, nel tuo bagaglio di esperienze, delle tue importanti collaborazioni del passato?

Porto con me dei bellissimi ricordi. Da Roberto Cavalli l’esperienza è stata lunga, ma anche decisiva per il mio sviluppo creativo e per la comprensione delle dinamiche aziendali.

Della sfilata per Armani conservo l’emozione di quando l’ho saputo e l’ho comunicato a mia madre: abbiamo pianto perché fino a quel momento in Italia non ero molto conosciuta. Questa notizia ci ha fatto sentire di aver raggiunto un traguardo.



Le tue scelte di vita hanno inciso sul tuo percorso professionale e viceversa?

Dalla nascita di mio figlio Otto, che oggi ha tre anni, sono cambiate moltissime cose. All’inizio riorganizzare la mia vita è stato un po' impegnativo, ma sono poi riuscita a pianificare il mio tempo, dividendomi alla perfezione tra lavoro e famiglia. Sono felice di aver sempre seguito mio figlio e, al tempo stesso, di essere anche cresciuta professionalmente. Qualche volta ho dovuto lavorare di notte per far quadrare tutto, ma ce l’ho fatta, con entusiasmo!