Mollare tutto: come cambiare vita e ritrovare la felicità

1 TROVA IL TUO PIACERE – Focalizzare i propri bisogni autentici non sempre è facile. Parti da ciò che ti piace: riscoprire le piccole gioie in grado di rendere la giornata degna di essere vissuta è un indicatore importante delle tue necessità a livello profondo. Inizia a dare spazio ai desideri e ai momenti di piacere.



2 PRENDI NOTA – Scegli un taccuino e comincia a prendere appunti: sarà il tuo diario di viaggio del cambiamento. Non serve essere scrittori o insegnanti di grammatica. Scrivi a modo tuo. Incolla ritagli di giornale. Usa i colori. Scrivi brevi frasi o intuizioni su ciò che stai scoprendo di te stessa e le cose che ami.



3 UN'ORA PER TE – Punta la sveglia un'ora prima e utilizza questo momento di quiete assoluta per vivere l'inizio della giornata con calma. Meditazione, una passeggiata o semplicemente il tempo per fare colazione senza fretta: vivere le giornate in una corsa perenne non ci aiuta a venire a contatto con le emozioni, ecco perché è importante ritagliare ogni giorno una parentesi per se stessi.



4 VIAGGIA – Viaggiare non significa avere grandi budget da spendere o effettuare grandi spostamenti: il viaggio è curiosità, ricerca, confronto con il diverso. Esplora le zone intorno a te, sfrutta internet per trovare biglietti low cost. Cerca laboratori o occasioni che ti consentano di conoscere ambiti nuovi capaci di stimolare i tuoi interessi.



5 ISPIRAZIONI POSITIVE – Tanto del nostro tempo viene occupato in lamentele sterili, discorsi che non cambiano le cose, giudizi e pettegolezzi sulle persone intorno a noi. Sposta l'attenzione. Stop alle lamentele! Invece di concentrarsi sul negativo, dare spazio al positivo apre l'orizzonte mentale, dà forza e migliora l'autostima.



6 CREA UNA RETE – I social possono costituire uno strumento incredibile per conoscere nuove persone e progetti legati al cambiamento: l'importante è imparare a usare la rete in modo più consapevole. Invece di dedicare i tuoi like a chi conosci, prova a esplorare mondi nuovi, legati alle tue passioni.



7 TUFFATI NEL NUOVO – Vivere in un atteggiamento di apertura permette di incontrare novità che non avevamo pensato. Buttati in esperienze nuove senza cercare necessariamente un obiettivo. Lasciati guidare dal tuo istinto, ti porterà verso ciò che desideri: l'entusiasmo è un ingrediente fondamentale. Nutrire noi stessi con discorsi positivi, frequentare persone costruttive e percorrere strade inesplorate ti aiuterà a cambiare la tua quotidianità, giorno per giorno.



8 NUTRI LA TUA FIDUCIA – Quante volte accettiamo lavori o situazioni di cui non siamo realmente convinti? Fermati. A volte dire no significa rinunciare a un lavoro ben pagato ma che non è in grado di renderti più felice. Realizzare un cambiamento nella propria vita significa ascoltare le emozioni profonde e iniziare a scegliere con più consapevolezza ciò che riguarda i bisogni reali, anziché quelli apparenti.



9 STABILISCI UN OBIETTIVO – Dopo aver esplorato e stimolato la creatività, sarai in grado di focalizzare in modo più chiaro ciò che desideri realizzare. È il momento di darsi un obiettivo, un passaggio importante per razionalizzare le risorse evitando di disperdere energie preziose. Usa bene il tuo tempo: se navighi molto su internet, metti il timer. Spesso non consideriamo quante ore vengono dedicate a chat, giochi, telefonate o attività che consumano la giornata, senza darci nulla in cambio.



10 SII PAZIENTE – I cambiamenti non si producono in un giorno, anche se l'atteggiamento con cui affrontiamo la vita può trasformarsi all'improvviso, soprattutto quando sulla nostra strada ci scontriamo con avvenimenti importanti. Accetta di fare fatica. Usa la tua tenacia e il tuo coraggio, nutri la capacità di attesa e… non smettere di sognare, fare progetti, sorridere all'ignoto.