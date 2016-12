Green life: dieci modi per vivere più eco. Da oggi!

1 QUANTO NE USI? – Sai che la quantità di detersivo e sapone che utilizziamo abitualmente è eccessiva? È possibile usare meno sapone pur mantenendo risultati brillanti: inizia a ridurre le dosi del detersivo per il bucato, dentifricio e spray per pulire. Meno è meglio.



2 SCEGLI – Leggi l'etichetta: i prodotti più aggressivi creano danni agli organismi marini e non dovrebbero essere utilizzati quotidianamente. No alle gabbiette per wc: secondo gli studi la loro efficacia è scarsa e sono altamente inquinanti. Scegliere con attenzione i prodotti per le pulizie ti permette di risparmiare e dare una mano all'ambiente.



3 PRODOTTI NATURALI – Alterna i prodotti che utilizzi di solito con ingredienti naturali come aceto, oli essenziali e detergenti eco. Puoi preparare uno spray fai da te per armadietti e cucina mescolando acqua calda, aceto o bicarbonato e tea tree oil, disinfettante e antibatterico.



4 SFRUTTA IL WEB – In rete è possibile trovare molte occasioni che ti aiuteranno a coniugare qualità e prezzi bassi, dagli oli naturali per il corpo alla spesa intelligente con verdure e frutta di stagione. In città informati sui mercati organizzati dai produttori locali, dove acquistare frutta e verdura, yogurt, formaggi.



5 INVASIONE DI PLASTICA – Sacchetti di plastica? No, grazie. Tieni in borsa una shopping bag in cotone o sfrutta la tua shopper, ti sarà utile per trasportare la spesa o pacchi pesanti. Invece degli articoli confezionati singolarmente, scegli prodotti sfusi e alla spina: aiutano il risparmio e l'ambiente.



6 MEZZI ECO – Quando puoi sfrutta la bicicletta: ecologica e pratica, è perfetta per stare in movimento insieme a tutta la famiglia e mantenersi attivi. Skate, camminate, pattini a rotelle ci aiutano a riconquistare il benessere dal corpo alla mente.



7 MAKE UP – Non servono tanti trucchi, bensì prodotti di qualità: informati sempre con attenzione e scegli le case cosmetiche che non testano sugli animali. I cosmetici cruelty free controllati da ICEA, Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale, sono segnalati in etichetta.



8 CON I FIGLI – Avere tutto sembra necessario, soprattutto quando si tratta di un figlio, eppure tanti accessori e oggetti si rivelano un'inutile spesa. Se in famiglia sta per arrivare un pargolo confrontati con le amiche: ridurre gli acquisti non è solo una questione di risparmio, ma ti permetterà di educare i bambini con maggior senso critico riguardo alle cose davvero importanti.



9 CONSUMO ENERGETICO – Grazie alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico oggi è possibile migliorare la propria abitazione e avere una casa eco. Il vantaggio? Consumi ridotti e ecosostenibilità. I lavori da fare sono su caldaie, cappotti e isolamento termico, finestre. Attenzione ai rubinetti sempre aperti e luci accese: impara a spegnere gli elettrodomestici quando non li stai utilizzando.



10 BARATTO – Con la crisi è tornato di moda il baratto. Il guardaroba è straripante? Organizza un pomeriggio di scambio con amiche e conoscenti, un modo semplice per alleggerire la casa e passare del tempo divertendosi insieme. Condividere è gratificante e aiuta a combattere il consumismo, salvaguarda le nostre risorse e ci insegna un nuovo stile di vita.