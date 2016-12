Di meno e al prezzo giusto: i trucchi per risparmiare sulla spesa

Fare la spesa a stomaco pieno - La prima regola d'oro da seguire per risparmiare sulla spesa, è farla a stomaco pieno. Il motivo è di semplice intuizione: se si ha fame si tende a comprare più del necessario, puntando spesso su cibi poco nutrienti ma molto golosi. Non bisogna temere di comprare poco, infatti la tendenza occidentale vira sempre al rialzo in questo senso.



Avere una lista precisa - Fare la lista della spesa, digitale o cartacea, è indispensabile per riuscire a risparmiare e a comprare con buon senso. Inoltre, questo metodo è funzionale anche alla rapidità degli acquisti, facendo risparmiare molto tempo oltre al denaro. La lista della spesa andrebbe compilata in famiglia, per non rischiare di dimenticare qualcosa e dover tornare al supermercato più e più volte. Inoltre, è bene che si tratti di un elenco dettagliato sia dal punto di vista della qualità (con indicazione della marca che si intende acquistare), sia per ciò che concerne la quantità (senza cedere a deroghe momentanee).



Seguire le offerte - Questo tipo di strategia è forse più adatta alle casalinghe ma, con un po' di organizzazione, può essere fattibile anche per le donne che lavorano e per gli uomini, di norma più distratti nel fare la spesa. Informarsi sulle offerte dei diversi punti vendita può, infatti, far risparmiare fino al 40% sulla spesa settimanale. Certo è che seguire le offerte comporta un dispendio maggiore di tempo.



Non farsi ingannare dalle offerte - Accade soprattutto agli uomini inviati in "missione spesa": quando un prodotto è mostrato in offerta (reale o presunta) si tende a farne scorta, anche se non serve o si è consapevoli che non si riuscirà mai a terminare entro la data di scadenza. Perciò, a meno che non si tratti di un indispensabile (per esempio, pannolini per bambini oppure olio o, ancora, pasta) è importante non cedere ai richiami della super offerta.



Preparare prima i bambini - Un elemento di distrazione e variazione del budget spesa è determinato dalla presenza dei bambini al supermercato. Per loro natura, i piccoli di casa vorrebbero acquistare di tutto e, spesso, riescono a far cedere il genitore esausto da capricci estenuanti, praticati per giunta in pubblico. Eppure, non bisogna cedere. E, perché ciò sia possibile, è importante preparare prima i bambini alla spesa spiegando loro cosa significhi comprare il cibo per tutta la famiglia e concedendo, nel caso, alcune trasgressioni stabilite però prima di andare a fare la spesa.