Vestire d’estate: prova lo stile Ibiza

Che siate delle habitué o che abbiate deciso di trascorrere i vostri giorni di vacanza sull'isola che vi rapirà il cuore, scegliete bene i look da portare con voi, o almeno da osare in vacanza o in città.

Come abbiamo detto, nonostante i locali e le feste, l'anima della città è hippie: non sarete mai fuori luogo con abitini in pizzo bianco, frange, camoscio, gioielli a volontà e soprattutto senza tacchi.



Le feste iniziano di pomeriggio e continuano fino alla notte, nel club all'aperto più grande d'Europa, l'Ushuaia, o nella spiaggia più cool, il Blue Marlin: se avete un bellissimo costume o un abitino super trendy, non potete sbagliare.



Anche la sera, se volete cenare nella ciudad antigua, la cittadella antica, arroccata dentro le mura del castello, lasciate a casa i tacchi: con un abito lungo o una gonna sarete perfette, l'importante è avere sempre quel tocco di understatement che non guasta mai.



Per la spiaggia non lasciate a casa gli shorts di jeans e top in pizzo a volontà. Braccialetti e anelli sono un must che non dovete mai dimenticare sull'isola. Per le serate in discoteca, sfoggiate mini abiti brillanti, gioielli decorativi, ma sempre con un tocco gipsy.



Portate con voi costumi adatti alle feste in barca: le feste in catamarano davanti alle spiagge con la musica più cool, come Sa Trinxa e il Bora Bora, non mancano mai. Come abbiamo già detto, i tacchi sull'isla sono mainstream: sandali piatti ed espadrillas vanno per la maggiore, i vostri piedi, che balleranno tutta notte, ringrazieranno.



Il bello di Ibiza è che è libera: a nessuno importa come sei vestito o quanto hai speso per la tua borsa, l'importante è essere cool e divertirsi, il resto lo farà lei, entrandovi nel cuore.



