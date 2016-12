Moda: il look che ha il glamour della Costa Azzurra

Cannes e la sua Croisette, Montecarlo e il suo principato popolato di teste coronate e vip, la Promenade des Anglais a Nizza, Saint Tropez che fa rivivere la dolce vita dei vip in vacanza, le meravigliose spiagge di Antibes. Il lusso, lo sfarzo e i divertimenti in Costa Azzurra si respirano ad ogni scorcio e voi non potrete essere da meno. Lasciate a casa l'idea che in estate “voglio essere comoda” perché qui non funziona così: mettete in valigia tutti i pezzi più glamour del vostro guardaroba.



Per la sera lunghi abiti ricamati, da abbinare a scarpe gioiello Giuseppe Zanotti e minaudiere che sembrano piccoli gioielli.



La tuta a pantalone ampissimo per la sera è il trend di questa stagione, bianco ottico o nera, abbinatela a tacchi vertiginosi che vi slancino sopra le altre e incorniciate il sorriso con un rossetto rosso che metterà in risalto i vostri occhi sul viso abbronzato. Per il giorno pantaloni plissé a palazzo da sfoggiare durante una passeggiata di shopping, senza rinunciare al tacco.



Abitini romantici in pizzo come quelli di Valentino non possono mancare nel vostro bagaglio, da abbinare a sandali gioiello, una pochette di tendenza e gioielli minimal per un cocktail party.



Anche per andare in spiaggia non pensate di cavarvela con un costume e un copricostume qualsiasi: la parola d'ordine è glamour. Scegliete i costumi più raffinati, magari interi e preziosi, oppure bikini che rievochino le dive di altri tempi.



Portate con voi le it-bag, da abbinare alle espadrillas più glamour e all'immancabile cappello a tesa larga. Se avete l'occasione di fare un giro in barca, non potete salire a bordo senza un caftano prezioso, Missoni o Roberto Cavalli, abbinato alla borsa delle borse, una Birkin di Hermes.

Da non dimenticare mai per tutti i vostri look i gioielli, grandi per il giorno, minimal per la sera.



