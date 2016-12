Il look da barca: la vacanza è già qui

Costumi da bagno: fondamentali, portatene di tutti i tipi, interi e bikini, super sexy e sportivi, per essere pronte all'aperitivo al tramonto davanti alla costa o alla giornata di nuotate nelle calette più selvagge.



Caftani, parei, foulard: comodi, colorati, svolazzanti, sono l'ideale da indossare sopra il costume e restano un must-have dell'estate. I nodi devono essere strategici, sì ma non quelli della barca: trovate mille modi per annodarli, per dare sempre una forma nuova e creare un look diverso. Il foulard annodato in testa mai come quest'anno torna di moda, per creare giochi di colore tra i vostri capelli (e per salvarli dal vento anche).



Abiti da sera: almeno due sono necessari, sceglieteli super sexy che mettano in risalto la vostra abbronzatura, da poter sfoggiare durante una cena a terra in una serata speciale.



Accessori: non possono assolutamente mancare occhiali da sole super trendy e cappello a tesa larga che fa molto diva anni '50. Abbondate con la bigiotteria di lusso e orecchini giganti, da portare di giorno, ma anche la sera.



Scarpe: per una vacanza in barca che si rispetti non possono mancare dei grandi classici come il mocassino, una zeppa estiva e dei sandali piatti gioiello. Non dimenticate però di portare una scarpa con la suola in gomma (che non si sa mai).



Mariniere: classico che più classico non si può, tutto ciò che è a righe e con lo scollo a "barchetta” dovete portarlo con voi. Felpe, t-shirt, ma anche vestitini e pantaloni a palazzo morbidi faranno subito atmosfera.



Per il tuo shopping nello stile "vacanza in barca" visita la selezione di privategriffe.com, il portale di acquisti online con il migliore usato controllato e garantito.