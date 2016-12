Salopette: è il momento di riscoprirla

La classica da giorno: esattamente come quella di me bambina, solo che ora sappiamo come valorizzarla. Indossata con un paio di sneakers e una it-bag, tutto sembra più semplice.



Pigiama stile: sono le preferite dalle fashion victim, per correre da una sfilata all'altra in comodità. E' come restare nel proprio pigiama, ma in versione glamour coi tacchi!



Sexy Black: con il nero non si sbaglia mai e di tute super sexy per una serata in cui volete un outfit facile da comporre e non avete voglia della gonna, questa è perfetta.



Total Denim: con uno stile che ricorda vagamente gli anni '70, da abbinare ad accessori in camoscio, è perfetta per il giorno quando si vuole essere un po' più speciali.



Total White: è la gemella bianca della classica, meglio se in versione "ripped", da portare rigorosamente con la pelle dorata dal sole, un tacco basic e una pochette a contrasto.



Boho-chic: comoda, elegante, vagamente boho, per le serate galanti ma non troppo, per sentirvi comode ma belle. Non dimenticate gli accessori importanti come bracciali, orecchini, una borsa con le frange.



Casual: anche vagamente hipster e rilassata, è un mix tra una tuta elegante e una casual, da portare con una camicia classica e una scarpa allacciata maschile.



