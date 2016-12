Saldi, che passione! Guida agli acquisti giusti

Allora ecco la nostra guida ai saldi.



FASHION VICTIM: se siete assolutamente schiave della moda e non avete ancora acquistato tutti i pezzi must-have della stagione, i saldi sono l'occasione perfetta! Per questa estate, nel vostro guardaroba non possono assolutamente mancare:



1) I pantaloni a palazzo a stampa cashmere o floreale, da indossare con un crop top, magari bianco a contrasto, e zeppe altissime. Mai nessuna estate è stata '70 come questa!



2) La borsa con le frange. Le state girando intorno da un po', l'avete amata subito e poi l'avete provata e riprovata, ma non l'avete ancora comprata. Dentro di voi sapete perfettamente che dovete averla, quindi inseritela senza esitazione nella vostra wish list!



3) Adidas Stan Smith: sono la rivincita delle sneakers, un vintage rispolverato in questa nuova ondata di moda easy chic. Tutti, ma proprio tutti, le vogliono: Da indossare in mille modi, con i jeans ma anche con abitini o gonne lunghe. Sono le scarpe da non farsi mancare se siete delle fashion addicted.



4) Lo zainetto: i corsi e ricorsi storici della moda da qualche tempo hanno riportato in auge la moda dello zainetto sulle spalle in sostituzione alla borsa. E' un vero e proprio boom e tutti i designers, da Chanel a Louis Vuitton, hanno nelle loro collezioni questo adorabile accessorio. Da comprare assolutamente. .



5) So Real di Dior: gli occhiali da sole ossessione dell'estate. Così belli da essere quasi sold-out ovunque, comprateli senza remore e non ve ne pentirete!



SE INVECE SIETE TUTTO FUORCHÉ FASHION ADDICTED, ma non rinunciate alla moda e alla qualità dei prodotti, comprate in saldo quello che sapete potrete utilizzare anche in futuro come pezzo basic del vostro guardaroba. Ecco i 5 pezzi suggeriti da noi:



1) La borsa nera: classico ed intramontabile, il colore nero non passerà mai di moda e sarà sempre un jolly. Certo, in saldo troverete solo modelli di stagione, ma una borsa nera è una borsa nera.



2) La tuta intera elegante: è un must di questa estate che tutti hanno proposto in varianti e colori di ogni genere. Non potete non averla: sceglietela nera, basic, da poter riutilizzare anche in inverno o nelle prossime estate, per essere sempre elegantissime.



3) Ray-ban aviator: sono gli occhiali che più classici non si può, ma nelle versioni con lenti colorate e a specchio, con le nuove montature, sono un pezzo super cool che potete acquistare in tranquillità e state certe riutilizzerete all'infinito. Sempre cool.



4) Il chiodo di pelle: ormai lo si trova in tutte le collezioni. Ai saldi estivi arrivano i pezzi della primavera ancora invenduti. Se lo trovate, non fatevelo scappare per niente al mondo: il chiodo di pelle è sempre attuale, sta bene su tutto e non vi stancherà mail.



5) Il sandalo day&night: in saldo ne troverete centinaia, ma siate furbe: i sandali ormai non sono più legati solo alla stagione estiva e soprattutto, anche per la primavera/estate vengono creati modelli in camoscio. Cercatene uno in camoscio e in un colore basico, da poter utilizzare giorno e sera e soprattutto anche nel prossimo autunno. Sarà un affare di cui non vi pentirete!



Quando vi sarete stancate di cavalcare l'onda del trend, potete sempre rivendere i vostri acquisti su privategriffe.com! E se invece volete fare shopping, visitate la selezione di proposte.