Look da principessa: ti senti più Ariel, Pocahontas o Aurora?

ARIEL, la sirenetta figlia del Re del mare: la principessa, curiosa e impavida, si sente intrappolata in un mondo che le sta stretto e disobbedisce al padre, mettendosi nei guai, pur di conoscere il mondo fuori dall'acqua e di conquistare il suo principe. Se fosse reale sarebbe una bellissima ragazza dai lunghi capelli rossi, sulla spiaggia, un carattere ribelle come i suoi capelli e un look fatto di top corti, gonne a sirena, abitini bianchi perfetti per una passeggiata sulla spiaggia.



JASMINE, la bellissima principessa, figlia del sultano, destinata a sposare un principe che non ama, ribelle quanto basta per decidere di scappare dal palazzo di Agrabah, incrocia sul cammino della sua fuga il povero Aladdin, che le fa scoprire un mondo nuovo, fatto di emozioni e non di cose. Se vi sentite un po' Jasmine, il vostro look sarà fatto di pantaloni ampi, tute intere in tessuti leggeri che ricordano l'oriente, gioielli vistosi a contrasto con la vostra abbronzatura e lunghi capelli scuri. Amate i dettagli preziosi ma non vi fermate all'apparenza.



CENERENTOLA è buona, di animo puro, così dolce da conquistare il cuore del principe scatenando l'invidia della matrigna e delle sorellastre, già gelose della sua bellezza fatta di semplicità e gentilezza. L'abito che la fata madrina le crea per andare al ballo è il sogno di tutte noi da bambine: romantico, da principessa, con scarpette di cristallo. Chi si vuole sentire sempre un po' Cenerentola al ballo sceglie un look romantico, fatto di colori tenui, azzurro o carta da zucchero, gonne ampie e che ricordano i balletti, come quella in tulle che indossa la bellissima Keira Knightley.



POCAHONTAS è figlia del capo indiano degli indigeni d'America, considerati selvaggi dai coloni che arrivano dall'Inghilterra in cerca di oro e fortuna. Tra loro c'è John Smith, valoroso militare per il quale la principessa disobbedisce al padre. pocahontas ha un forte legame con la natura e cerca la mediazione tra il suo popolo e gli Inglesi, cercando di vedere sempre il buono nelle persone. Il suo stile si ritrova nel trend gipsy, così attuale in questa stagione, fatto di frange, gonne e top di camoscio, gioielli per il corpo e per i capelli, sandali piatti alla schiava. Per chi si immedesima in lei, sentirsi libera e vicina alla natura è importante più che mai, come una moderna indiana dai capelli fluenti.



AURORA, la Bella Addormentata nel Bosco, è la principessa che per essere salvata dalla maledizione lanciata su di lei dalla strega Malefica, viene affidata alle cure delle tre fatine che la fanno crescere nel bosco come una contadinella. Aurora cresce nella semplicità, sognando un principe che poi effettivamente incontrerà. La sua bellezza e la sua grazia, nonostante gli abiti semplici, la rendono elegante come una principessa. Per tutte quelle che si immedesimano in lei, il look è basic, fatto di colori della natura e di tagli semplici, semplicità che però non toglie eleganza al risultato finale.



