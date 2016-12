Principesse 2.0, scopri i loro look

Lo stile di Kate è imitato dalle donne di tutto il mondo: spesso la vediamo in tenuta casual o sportiva agli eventi, alle partite, in giro per lo shopping. Il suo stile è puramente inglese: maglioncini, jeans aderenti, scarpe non troppo vistose. Ma come una vera principesse alle serate di gala si trasforma, sfoggiando meravigliosi abiti lunghi degni della favola più bella. Uno dei suoi stilisti preferiti è Alexander McQueen, marchio britannico che ha confezionato anche l'abito del suo matrimonio (e anche quello di Pippa!) che indossa spesso anche nelle visite ufficiali: Kate ama le giacche rigorose, il rosso e il blu, e le gonne al ginocchio.



Anche la principessa di Svezia, Sofia Hellqvist, ha origini tutt'altro che nobili: ex modella, ha portato il suo stile alla corte. Sofia ama gli abiti stretti, le gonne, ma anche lo stile casual di una camicia e una giacca. Per le serate di gala la principesse ama le trasparenze e gli abiti di chiffon.



Stessa fortunata sorte anche per la moglie di Alberto di Monaco, Charlene, biondissima ex sportiva diventata principessa grazie al suo matrimonio con il figlio di Grace Kelly. Charlene deve fare i conti con un fisico importante: spalle larghe, gambe lunghe. Spesso sceglie abiti che assottigliano la figura, come tubini neri, giacche avvitate, lunghi abiti che mettano in evidenza le spalle anche sportive.



E' di sangue reale invece la nipotina di Alberto di Monaco, la bellissima Charlotte Casiraghi. Già musa di Gucci e Chanel, la ragazza durante il giorno ha uno stile casual che spesso trascende nel bohémienne. Ma nelle occasioni speciali si trasforma in una bellissima principessa.



Di una delle ultime famiglie nobili italiane è Beatrice Borromeo, che ha da poco sposato Pierre Casiraghi, fratello di Charlotte, entrando di fatto a far parte della famiglia reale del Principato di Monaco. Beatrice è una principessa sui generis: attivista politica e giornalista impegnata, Beatrice è tutt'altro che snob. Il suo stile è simile a quello di tante ragazze cresciute a Milano: jeans, maglietta, parka, abitini semplici. Nelle occasioni speciali però Beatrice sa stupire tutti con meravigliosi abiti, che esaltano la sua nobiltà.



