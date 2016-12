Piccoli principini crescono: i look di baby George

Il principino ha da poco iniziato la scuola e tutti hanno parlato del suo look, azzeccatissimo, con giacca trapuntino blu e zainetto in spalla (proprio come un bambino normale!). Ma come vestono il loro bambino mamma Kate e papà William?



Di certo dietro i look del piccolo principe c'è uno studio attento, tanto che spesso vengono messi a confronto i suoi look con quelli indossati dal padre quando aveva la sua stessa età, che sembrano davvero simili. Guardando tutte le immagini a disposizione in Rete, mi è sorto un dubbio: perché indossa sempre i bermuda, estate o inverno che sia? Non avrà freddo? La risposta potrebbe essere semplice: forse a mamma Kate piace questo look da piccolo Lord inglese, composto da scarpina arrotondata e calzettone a vista, in tinta con il gilet o il maglioncino, che ci ricordano anche vagamente il nonno quando porta il Kilt. Ci auguriamo tutti che, scattata la foto, il piccolo George venga adeguatamente coperto (almeno durante i giorni più freddi!)



Ma passiamo al resto: il principino sembra amare, oltre ai calzoncini corti, anche i calzettoni, che spesso abbina alla camicia. Essendo George un bambino elegante, oltre alla camicia, o al massimo la polo, spesso indossa cardigan di cashmere o gilet, da vero signorotto. I suoi colori preferiti sono il blu e l'azzurro, ma certo non disdegna il rosso o il bianco.



Quando vuole essere un po' più sportivo, George sceglie la salopette, sempre nei suoi colori preferiti, ovviamente. Quando ha dovuto posare per la foto ufficiale con la sorellina, ha però preferito un completo bianco.



Che siano casuali o look studiatissimi, il piccolo principe ci sembra avere uno stile inconfondibilmente inglese e ci ricorda sempre di più il padre. Chissà che non diventi anche lui il principe più amato del mondo, quando sarà grande.



Ti piace lo stile di George? Compralo su www.privategriffe.com