Moda: lasciati ispirare dal look delle star

SEXY E CURVY - prorompente, mediterranea, proprio come Kim Kardashian. Dei suoi fianchi larghi non ha mai fatto mistero, anzi ne ha fatto un vero e proprio cult, tanto da rilanciare curve e lato B prorompente sul web. Il suo segreto è non nascondere ma mettere in mostra e valorizzare quello che la natura le ha dato. Il suo look è fatto di gonne aderenti a tubino, abiti strizzati tacchi alti. La parola d'ordine è fianchi in vista, sempre.



BON TON - Agli opposti c'è Miranda Kerr dalla silhouette sottile e lo stile pacato, fatto di jeans skinny, ballerine, grandi occhiali da sole. Quando sceglie un tacco, non è mai esagerato, abbinato ad un look che smorza l'altezza e la rende perfetta e mai volgare.



SKINNY FASHION - Se dici skinny pensi a Victoria Beckham: la ex Spice, ormai stilista affermata, è l'emblema della magrezza assoluta, vestita di nero e pelle. Il suo stile è sempre minimal, ma aggressivo: la stilista predilige pantaloni in pelle, tacchi altissimi e blazer. Anche quando indossa un abito, la scelta ricade spesso sul nero e sulle forme strutturate, senza mai dimenticare l'inseparabile occhiale nero.



Kate Middleton è l'icona di stile per eccellenza dell'alta borghesia che si è fatta strada nella famiglia reale. Il suo look non è mai eccessivo e spesso ha fatto parlare di se per la scelta di abiti da poche decine di sterline, nonostante la sua vita ormai da Duchessa di Cambridge. La scelta dei suoi look è sempre studiata e ponderata, fatta di abitini semplici, scarpe classiche e tocchi sportivi per le uscite meno formali.



FASHION ADDICETED - Se il vostro stile invece si ispira alle Fashion addicted, la vostra musa è sicuramente Olivia Palermo. La socialite, nota come la fashion icon che non sbaglia mai un look, ha uno stile fashion ma bon ton, con tutti i pezzi di tendenza abbinati con gusto e classe innata che la contraddistingue. Anche quando sceglie un jeans e una ballerina, riesce a trasformare il risultato in un outfit decisamente cool.



