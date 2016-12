Moda: gli abiti curvy-friendly

Tanto per cominciare è inutile nascondere la “ciccetta” sotto abiti informi, ma bisogna piacersi ed essere in pace con se stesse e poi state certe, si piace anche agli uomini, che hanno capito da tempo che con un mucchio di ossa non c'è gusto. E poi per fortuna ci sono un sacco di abiti e look curvy-friendly tra i quali poter scegliere, soprattutto quando saranno passate le Feste e non entreremo più nei jeans, nessuna esclusa.



Per segnare la vita, non troppo filiforme, scegliete un abito di lunghezza media con una fascia o cintura a vita alta, in modo da sottolinearla e sfinarla.



Se avete in programma una serata con le amiche, e volete sentirvi sexy, il tubino super strizzato con tagli cut-out è un trend dell'inverno. Non abbiate paura, potete permettervelo! L'importante è che non sia inguinale e che sia nero. Con le maniche lunghe l'effetto è ancora più fasciante.



Per il giorno, se avete voglia di una gonna e non il solito pantalone, la fortuna è dalla vostra parte, perché anche quest'anno vanno le gonne sotto il ginocchio, ampie e magari a pieghe, da indossare a vita alta con un top aderente. Per una cena romantica, prendete spunto da Kim Kardashian che nonostante le curve generose sceglie un abito super strizzato, per di più chiaro, a tre quarti: il risultato è tutt'altro rispetto a quello che vi immaginereste. La lunghezza 3/4 lascia scoperta solo una porzioni di polpaccio, dando l'idea di una gamba più fine. Le maniche lunghe contribuiscono a dare quell'aria fasciata e ad allungare la figura, però attenzione: datevi una mano con una scarpa giusta!



E per una serata importante? Un abito morbido, con un incrocio sul davanti o a portafoglio, magari con un taglio che sottolinei la vita. La lunghezza dell'abito non sottolineerà qualche piccolo difetto e potrete osare con delle scarpe altissime, per risultare ancora più slanciate.



Scegliete il vostro abito curvy-friendly su www.privategriffe.com