Moda estate: fashion e in stile sognano l’Egitto

Quando non sarete in visita a luoghi culturali, ma vorrete godervi la spa del resort o semplicemente una giornata di relax e shopping, scegliete abiti che ricordino la cultura del luogo e che allo stesso tempo siano pratici e freschi: vi consigliamo lunghi abiti in stoffe leggere, come lino o cotone, magari con richiami ornamentali. Optate per scarpe basse, sandali o espadrillas, ma completate il look con grandi bracciali e anelli.



Per un aperitivo in città o semplicemente se volete dare al vostro look un tocco più cittadino, scegliete pantaloni a vita alta, morbidi, da abbinare ad un sandalo alto, un top sbracciato e l'immancabile cappello, tocco chic ma soprattutto pratico. Se preferite un look più "scoperto”, optate per abiti corti ma ampi, abbinati a delle zeppe color sabbia e accessori dorati.



Per la spiaggia potete giocare con i pizzi e le trasparenze: il vero trend di questa stagione sono i top effetto uncinetto. Per non risultare mai "basic", ricordate sempre di giocare con bigiotteria colorata, bracciali, collane, cavigliere. Vi suggeriamo una borsa shopping, dentro la quale mettere la crema solare che non può mancare mai a proteggervi.



La sera, se avete in programma una cena galante o una serata di festa dentro il resort o in uno dei locali delle città, optate sempre per tessuti morbidi ma sensuali: scegliete una tuta a corpetto con pantaloni palazzo e finite il look con dettagli basic dorati.



Per il vostro shopping in stile Egitto visitate la selezione di proposte di privategriffe.com, il portale di acquisti second hand-first choice.