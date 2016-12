Moda e stile: grande elogio del look in bianco

Per una serata importante potete optare per una elegantissima tuta bianca con pantalone palazzo. Se la vostra pelle è chiara come il latte, ricordatevi di dare una sferzata di colore con un bel rossetto sensuale.



Preferite uno stile più moderno? Un completo due pezzi con gonna pencil e crop top è quel che fa per voi, ma non dimenticate un cappottino o uno spolverino e tanti accessori bold. La versione chic della gonna pencil è la gonna 3/4, meglio se in tessuto morbido, magari cashmere, da abbinare ad un bel maglione caldo e una borsa dal sapore retrò.



Amate i pantaloni? A palazzo bianchi sono il non plus ultra dell'eleganza, soprattutto se appaiati a forme morbide e grandi gioielli.

Sempre restano in tema di pantaloni, il tuxedo non è più solo nero, ma diventa da gran serata anche in versione avorio, da portare con sensuali tacchi e una pochette preziosa.

Per il giorno potete scegliere un pantalone classico a vita alta da portare con una scarpa maschile in un colore sgargiante, meglio se argento, e un top con scollo a V. Il rossetto rosso, con il bianco, sembra quasi d'obbligo.



Se volete sentirvi candide anche nei giorni in ufficio, potete scegliere un jeans bianco, da portare con una felpa e tacchi altissimi tono su tono. Staccate con una pochettona porta-documenti.



E per la serata romantica? Un abito "sottoveste" è quello che può farvi fare colpo su di lui. Per uscire con le amiche scegliete invece qualcosa di meno sensuale, per sdrammatizzare.



