La moda della primavera ci scopre le spalle

A Parigi sta già sfilando il prêt-à-porter per il prossimo inverno; questo significa che le tendenze per la primavera-estate s ono già state definite e noi ne abbiamo intercettata una che ci piace da impazzire: le spalle scoperte . Quello che non dovrà assolutamente mancare all'interno del guardaroba per la nuova stagione è qualche capo cut-out-shoulder, come sono già stati definiti dal fashion system.

A partire dalle prossime settimane la scelta sarà ampissima: sono già tante le proposte di abiti con le maniche lunghe, per proteggerci dal fresco delle mattine di primavera, ma con aperture dalle quali fanno capolino le spalle. Ci piacciono molto anche i top e i maglioni pesanti, che creano un netto contrasto tra la pelle nuda, generalmente in vista solo in estate, e i tessuti caldi, tipici di un clima ancora non super favorevole.



Lo stesso vale per le camicie a manica lunga: il trend è scoprire un po' di pelle, anche in un genere tradizionalmente molto casto e poco propenso ai cambiamenti di struttura Se riuscite a trovare anche un top sfizioso, dal sapore vagamente francese, che abbia un taglio aperto sulla spalla, sarete perfette.



Lo stesso vale per tutti i capi che lasciano le spalle in vista: maglie a barchetta, abiti che appoggiano sulle braccia, scollature che lasciando un po' di clavicola in vista: sono tutti da provare subito, non appena si allenterà il freddo pungente di queste mattine, ovviamente!



Se anche voi siete già pazze per la nuova tendenza cut-out-shoulders, è tempo di fare un giro su www.privategriffe.com