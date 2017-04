Le 10 cose che iniziamo ad acquistare a ripetizione dopo i 30

Le 10 cose che ho iniziato ad acquistare a ripetizione dopo i 30 1 di 12 Private Griffe Private Griffe Le 10 cose che ho iniziato ad acquistare a ripetizione dopo i 30 2 di 12 Private Griffe Private Griffe Le 10 cose che ho iniziato ad acquistare a ripetizione dopo i 30 3 di 12 Private Griffe Private Griffe Le 10 cose che ho iniziato ad acquistare a ripetizione dopo i 30 4 di 12 Private Griffe Private Griffe Le 10 cose che ho iniziato ad acquistare a ripetizione dopo i 30 5 di 12 Private Griffe Private Griffe Le 10 cose che ho iniziato ad acquistare a ripetizione dopo i 30 6 di 12 Private Griffe Private Griffe Le 10 cose che ho iniziato ad acquistare a ripetizione dopo i 30 7 di 12 Private Griffe Private Griffe Le 10 cose che ho iniziato ad acquistare a ripetizione dopo i 30 8 di 12 Private Griffe Private Griffe Le 10 cose che ho iniziato ad acquistare a ripetizione dopo i 30 9 di 12 Private Griffe Private Griffe Le 10 cose che ho iniziato ad acquistare a ripetizione dopo i 30 10 di 12 Private Griffe Private Griffe Le 10 cose che ho iniziato ad acquistare a ripetizione dopo i 30 11 di 12 Private Griffe Private Griffe Le 10 cose che ho iniziato ad acquistare a ripetizione dopo i 30 12 di 12 Private Griffe Private Griffe Le 10 cose che ho iniziato ad acquistare a ripetizione dopo i 30 leggi dopo slideshow ingrandisci

A 30 anni ci ritroviamo ad acquistare a ripetizione determinati capi o accessori, quelli che ci fanno sentire meglio, che ci rendono sicure e felici, che non sono un grande "issue" quando si tratta di abbinarli la mattina.

Certo, il contenuto del guardaroba è diventato un po’ più monotono e senza grandi sprazzi di creatività o colore, ma almeno indossiamo tutto quello che c’è dentro, che è la cosa più importante!

Quali sono queste cose?



1 - Gioielleria raffinata: vero, più costosa. Ma è una specie di investimento a lungo termine e qualcosa che non si inflaziona mai.



2 - Gli occhiali da sole: servono sempre, estate e inverno. E perciò ne compriamo per tutte le occasioni.



3 - I Levi’s: vestono perfettamente e sono gli unici jeans per cui vale un investimento superiore ai 39,90 euro di Zara. In più, c’è qualcosa nel loro taglio Vintage e nelle versioni re-worked che ci attira in maniera particolare.



4 - I pantaloni a vita alta: evitati per anni, per poi realizzare che sono il modello più snellente di tutti. Perché rinunciare?



5 - Le borse dalle piccole dimensioni: accantonata la smania per le hobo bags e la fissazione che le mini bags fossero adatte unicamente per una cena o una serata con le amiche, scopriamo che, oltre ad essere bellissime e costare meno, sono anche più utili. Le borse piccole ti obbligano a scegliere cosa portare con te, evitandoti la figura da Mary Poppins con la borsa piena fino all'orlo di cose che nemmeno userai.



6 - Le giacche mezzo peso: a cui prima non dedicavamo mai un pensiero durante lo shopping (e diciamo nemmeno ci piacevano granchè). Ma ci siamo rese conto che un trench è sempre d’aiuto quando non è più il caso di indossare il piumino e uscire senza giacca è un’azzardo.



7 - Le scarpe basse: ve lo ricordate quando le finanze venivano per buona parte investite in scarpe meravigliose e dal tacco altissimo? E poi non si aveva mai nulla di carino per tutti i giorni. Anche questa è una cosa che è cambiata nelle nostre abitudini: fatta pace con il fatto che non si può sempre viaggiare in tacchi alti e che ci sono giornate no, iniziamo ad investire sempre più in scarpe basse dei modelli più svariati. Ora sappiamo sempre cosa mettere, garantito!



8 - Le t-shirt: abbiamo scoperto che sono utilissime e super versatili. Ne compriamo tantissime, da indossare anche come sotto-giacca.



9 - I capi color cammello: per quando vogliamo sentirci super raffinate. Un cappotto, un maglione, degli stivali. Il color cammello è il colore ideale.



10- L’abbigliamento tecnico sportivo: ci siamo accorte che l’investimento di risorse in abbigliamento sportivo stimola a fare sport. E comunque ci piace avere sempre i mezzi giusti.



