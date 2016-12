Il look anti - abbuffata

Non so voi, ma queste Feste hanno messo davvero a dura prova tutti, in fatto di cibo ovviamente! Gli sforzi di un anno per mantenere una forma fisica perfetta sembrano essere svaniti con le varie cene aziendali, aperitivi con fidanzati e amiche del cuore, per non parlare poi dei cenoni con parenti e con parenti dei parenti. Dopo queste maratone enogastronomiche su una cosa bisogna puntare: sull'abbigliamento giusto, un look morbido in grado di camuffare alla perfezione il troppo panettone.

La sensazione di inadeguatezza ha lasciato spazio ad una riflessione: probabilmente è bene ponderare lo stile più adatto per affrontare la grande abbuffata ed i giorni seguenti. Con una gonna a vita alta un po' ampia ed una camicetta morbida è possibile nascondere il gonfiore post panettone.



Lo stesso vale per il vestito: il trucco è sceglierlo alto, che mascheri lo stomaco, e con una gonna ampia, un po' romantica, giusto per distrarre l'attenzione dal punto critico. Anche per serate più eleganti, ma dove sei costretta a mangiare perché “sono le Feste”, per non rinunciare ad un look lungo e brillante, una gonna lunga plissé, magari color oro o argento, accompagnata da un pull morbido e accessori preziosi, potrebbe salvarvi la serata.



Le amanti delle giacche scopriranno in loro un valido alleato, per dare un tono ad un look morbido o ad un pantalone indossato con quella maglia che copre così bene il rotolino. Anche ritrovarsi a cena a casa di amici, in bilico tra il “siamo in casa, venite comodi” e il “non voglio rinunciare ad un look scintillante”, si riscopre l'importanza del maglione "comodo" ma simpatico e a tema, abbinato a qualcosa di più scintillante: una vera salvezza, per comodità ovviamente.



Quando invece volete davvero esagerare, potete presentarvi con un maxidress dalla linea dritta, che nasconde tutto, ma proprio tutto quello che vi siete mangiate, e passa la paura!



