Il dress code da indossare ad Indio Valley, per essere parte del mood, è ben definito e si può ritrovare in alcuni elementi chiave. La parola chiave è gispy.



Vediamo quali sono questi elementi, per copiare i look del Coachella (fatene buon uso!)



- Abiti trasparenti, lunghi, in stile gispy, perfetti per il deserto, da indossare con intimo a vista e accessori vistosi

- Boxe-braids, altrimenti dette le trecce da pugile, lanciate su Instagram da Kim Kardashian. Da abbinare rigorosamente a stivali texani e shorts di jeans

- Cappello e Dr. Martens: i tacchi sono banditi al Coachella però non si deve dimenticare di avere un cappello a tesa larga, per proteggersi dal sole di giorno e per essere super cool di sera!

- Crop top e sandali gladiator: come a dire “se non in costume, quasi”. I top delle ragazze al Coachella sono davvero striminziti. E tra lacci e frange, sembra proprio che non si possa rinunciare a mostrare la pelle, decorata dai lacci dei sandali da gladiatore.

- Occhiali specchiati e corone di fiori: per un look alla Lana del Rey, che nel mondo di Indio sembra non passare mai di moda, così come gli occhiali a specchio, che si intonano ai colori del tramonto o alle luci della grande ruota panoramica allestita tra i palchi da concerto.

- Pizzo nero: per tutte quelle che non possono rinunciare al nero anche nel deserto. Abiti lunghi e trasparenze e corsetti lingerie usati come top, per un tocco sexy.

- Shorts di jeans e un tocco di rock: due elementi a cui raramente si può rinunciare. Quest’anno sono tornate di moda le t-shirt dei concerti dei gruppi rock, e non sembra davvero essere un caso.

- Stile desert-military: perché si è pur sempre nel deserto. Quindi ecco l’occasione per sfoggiare capi militari e dettagli in pelle, come una versione femminile di Indiana Jones.

- Abiti gipsy e collane vistose: abbiamo detto che al Coachella la parola d’ordine è gispy. Gli abiti sono ispirati ai look bohemien, adornati con collane vistose, bracciali, gioielli decorativi per il corpo.



