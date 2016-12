Comprare online: tutto quello che c’è da sapere

Sicuramente sapete già tutto sullo shopping online , perché almeno una volta avrete ordinato quel libro, quel gioco dell'xbox per il vostro fidanzato (ogni riferimento è puramente casuale) oppure un bel vestito nuovo. Quello che forse non sapete o che sapete ma non avete mai considerato seriamente, è che esiste un mondo dietro lo shopping online. Un mondo bellissimo fatto di tutte le cose che avete sempre sognato e che non siete riuscite a comprarvi, perché all'epoca eravate piccole e con la paghetta della nonna non c'era speranza, o perché quando siete arrivate quel giorno era già sold-out in negozio.

Tutto (o quasi tutto) quello che credete irreperibile, inarrivabile (causa prezzo) o quello a cui non avevate mai pensato, lo potete trovare navigando online, dove si vendono prodotti second-hand e vintage di lusso.



Gli affari, se l'acquisto è ben ponderato, si fanno eccome. Però munitevi di qualche piccolo accorgimento.



INFORMATEVI - Innanzitutto, se volete comprare qualcosa che conoscete bene, tipo una borsa che in negozio costa davvero troppo, informatevi prima sul prezzo intero, sulle varianti, sui dettagli. Una volta paragonato il prezzo del nuovo con quello dell'usato, in base allo stato di conservazione del prodotto, potrete rendervi conto del risparmio effettivo.



CONTROLLATE SEMPRE LO STATO DEL PRODOTTO che state comprando, il livello di usura o di pulizia. Le borse e gli accessori di lusso sono difficili da trattare se non siete degli esperti e soprattutto se non siete la casa produttrice, che tuttavia incontra alcuni problemi sugli oggetto vintage o particolarmente datati.



FATE DOMANDE: solitamente è possibile chiedere ulteriori dettagli rispetto alla descrizione fornita o alle immagini presenti. Domandate tutto quello che vi viene in mente, come il luogo di acquisto, se è presente il codice interno e/o i cartellini, molto importanti per alcuni brand come Louis Vuitton, Chanel, Celine, Hermes. Il web è una fonte inesauribile di informazioni, perciò usatelo, ma con criterio.



UNA COSA IMPORTANTE: nessuno è autorizzato a rilasciare, per lo meno in italia, certificati di autenticità al di fuori della casa produttrice.



ACCERTATEVI CHE IL PRODOTTO NON ABBIA SUBITO ALTERAZIONI, che siano sartoriali o relative alla colorazione. Passi su un abito un orlo rifatto, ma se acquistate una borsa Chanel che è stata fatta ritingere da un artigiano e non presso la maison, rischiate che la vostra borsa non sia più considerata come originale. Lo stesso vale per le fodere e i manici.



CAUTELA - Un'altra cosa importante: diffidate da transazioni al di fuori del sito che vende il prodotto, senza un controllo o una garanzia che in caso di truffa i vostri soldi vi verranno restituiti.



E INFINE: sapete qual è il bello di acquistare su siti per usato? Che come avete comprato potete anche rivendere!

Allora cosa aspettate? Iniziate subito su www.privategriffe.com