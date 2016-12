Moda: come vestirsi per un colloquio di lavoro

Completo sartoriale: raffinata e classica, questa mise prevede un paio di pantaloni abbinati a una giacca. Vista la stagione estiva il consiglio è quello di puntare su tessuti leggeri e colori non troppo forti. Un esempio? Il completo in lino firmato By Malene Birger.



Completo moderno: se fate un lavoro creativo o semplicemente la giacca e lo stile troppo preciso non vi rendono giustizia, niente paura, la soluzione per voi potrebbe essere un completo originale, magari con motivo a righe. Come quello di Dolce & Gabbana composto da camicia a maniche corte e pantaloni a vita alta. Le scarpe? Un paio di mocassini con tacco largo, le trovate di Gucci.



Gonna e giacca: semplice e grande classico, la gonna sceglietela non troppo corta, il modello longuette è perfetto e se cercate qualcosa di più particolare lo troverete nella versione elasticizzata di Alexander Wang. Semplicità per il blazer nero di Saint Laurent e camicia in cotone leggero, bianco.



Camicia e jeans: un altro abbinamento dedicato a chi non ama i completi. I jeans sono una buona alternativa specie se abbinati a delle scarpe eleganti come quelle con cinturino di Gianvito Rossi e a una camicia con dettagli romantici come quella di Jil Sander. Il consiglio? Evitate i jeans strappati e preferite un modello basic, li trovate di J. Crew.



