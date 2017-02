Moda: Alberta Ferretti, Venezia e la modella in hijab

La sfilata di Alberta Ferretti 1 di 23 Ansa Ansa La sfilata di Alberta Ferretti 2 di 23 Ansa Ansa La sfilata di Alberta Ferretti 3 di 23 Ansa Ansa La sfilata di Alberta Ferretti 4 di 23 Ansa Ansa La sfilata di Alberta Ferretti 5 di 23 Ansa Ansa La sfilata di Alberta Ferretti 6 di 23 Ansa Ansa La sfilata di Alberta Ferretti 7 di 23 Ansa Ansa La sfilata di Alberta Ferretti 8 di 23 Ansa Ansa La sfilata di Alberta Ferretti 9 di 23 Ansa Ansa La sfilata di Alberta Ferretti 10 di 23 Ansa Ansa La sfilata di Alberta Ferretti 11 di 23 Ansa Ansa La sfilata di Alberta Ferretti 12 di 23 Ansa Ansa La sfilata di Alberta Ferretti 13 di 23 Ansa Ansa La sfilata di Alberta Ferretti 14 di 23 Ansa Ansa La sfilata di Alberta Ferretti 15 di 23 Ansa Ansa La sfilata di Alberta Ferretti 16 di 23 Ansa Ansa La sfilata di Alberta Ferretti 17 di 23 Ansa Ansa La sfilata di Alberta Ferretti 18 di 23 Ansa Ansa La sfilata di Alberta Ferretti 19 di 23 Ansa Ansa La sfilata di Alberta Ferretti 20 di 23 Ansa Ansa La sfilata di Alberta Ferretti 21 di 23 Ansa Ansa La sfilata di Alberta Ferretti 22 di 23 Ansa Ansa La sfilata di Alberta Ferretti 23 di 23 Ansa Ansa La sfilata di Alberta Ferretti leggi dopo slideshow ingrandisci

Spiega Ferretti: "Ho voluto dedicare questa collezione all'Italia e a Venezia, una delle città che amo di più. Sono partita da una riflessione su quello che sta accadendo nel mondo e mi sono resa conto di come, in realtà, non ricordiamo mai abbastanza di quanto sia bello il nostro paese, come non siamo mai abbastanza fieri di essere italiani, per questo ho voluto valorizzare le bellezze dell'Italia attraverso le immagini di Venezia, con la sua straordinaria ricchezza decorativa e le sue atmosfere cariche di mistero, costruendo un'immagine femminile dall'aspetto romantico e dalla personalità innovatrice, come lo erano le donne ritratte da Boldini".



Venezia, con le sue calle e i canali è presente nelle stampe, mentre il Leone di San Marco fa bella mostra di sé nei ricami dorati: entrambi spiccano su romantici abiti in chiffon, su cappe lunghe fino ai piedi, su cappotti marinari, su pigiami di velluto, sulle borse. Stile veneziano anche per gli accessori, ad esempio sugli orecchini e i pendagli che raffigurano il Moretto, altro simbolo della città lagunare. La donna Ferretti esprime forza e femminilità, ma non rinuncia a sognare.



E l’intento di abbattere le barriere che dividono le culture del mondo è espresso a chiare lettere dalla presenza in passerella della modella somalo americana Halima Aden che sfila per la prima volta in Europa, indossando l'hijab, il velo islamico. Nata in un campo profughi del Kenia, naturalizzata americana, la diciannovenne Halima vive negli Usa da quando aveva 6 anni. E’ studentessa di storia alla Saint Cloud State University nel Minnesota e, come ogni donna musulmana osservante, indossa abitualmente l'hijab. Lo scorso anno aveva partecipato a Miss Minnesota in burkini. "Voglio trasmettere un messaggio positivo che ha come tema la bellezza e la diversità. Voglio mostrare alle giovani donne musulmane che c'è spazio anche per loro – ha spiegato la modella prima della sfilata.