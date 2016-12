Come esaltare l’abbronzatura in tre look

Look in bianco candido - Il migliore alleato della tintarella per eccellenza. Puntate su un abito total white a spalline sottili come quello di Miu Miu con silhouette avvitata e gonna svasata: è femminile, fresco e scollato nei punti giusti. Aggiungete un altro pizzico di sapore estivo con le pianelle Weaver di Jimmy Choo con intrecci handmade turchesi e marroni. E infine completate con la borsa in suede di Tom Ford da portare a mano o a tracolla.



Look in giallo oro - È così luminoso che farà brillare la vostra carnagione colorita. Scegliete il top in satin di seta firmato Gucci: silhouette essenziale, romantico orlo in pizzo nude e sensuale scollatura. Portatelo su un paio di jeans flared dal sapore Seventies, come quelli in tinta blu indigo di 7 For All Mankind, e abbinate la clutch rigida di Dolce & Gabbana impreziosita di applicazioni eccentriche. Ai piedi? Le pumps in suede e pelle metallica di Gianvito Rossi con inserti in plexiglass.



Look in rosso intenso - Soprattutto nella nuance più brillante, il colore della passione per antonomasia, ha tutte le carte in regola per esaltare la vostra abbronzatura. Vi suggeriamo un mini dress che scopra le spalle da combinare con accessori luminosi. Un esempio? L’abito di Hervé Léger con scollo alla Bardot e inserti traforati. Esaltate la luminosità della sua tinta con i bagliori metallici delle slingback in lamè di Nicholas Kirkwood. E completate con la clutch di Bottega Veneta color grigio antracite.



