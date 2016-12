Missione shopping sale: per essere formali al punto giusto

Anche i primi due sono dei ‘sempre verdi’ della moda ma seguono di più i passi delle sfilate, i dettami degli atelier senza mai opporsi. In questo momento i gilet sono gettonatissimi come negli anni Novanta, ma potremmo anche perderli fra i capricci e i volants degli artisti dello stile. Meglio non rischiare, puntate su una giacca classica e di marca, sarà un investimento a rendere. Ma, tranquille: gilet e smanicate saranno sempre rievocati, ci sono capi che hanno uno spiccato carisma. La storia della moda non può relegarli tra le pieghe dell’arte. Comprateli senza esagerare e senza temere un pezzo di stoffa in più compresso nel vostro guardaroba.



Ovviamente per gli acquisti “tutta la vita” optate per i colori che non passeranno (forse) mai di moda. Inutile dirvi che il nero detiene la corona e lo scettro imperiale: è il Napoleone della tavola dei colori. A seguire il blu, il grigio scuro o chiaro, poi il marrone e il beige. A mio avviso potete inserirci pure il verde inglese e il rosso passione. Piccola anticipazione: per la stagione autunno – inverno il verde acido e militare, il blu petrolio, il rosa e l’arancione andranno per la maggiore. Non lasciatevi sfuggire questi colori tra un saldo e un altro. Lo so che sono un po’ più ostici per quanto riguarda gli abbinamenti, ma se li trovate a buon mercato rischiate i vostri euro.



Le fantasie non andranno sottovuoto: soprattutto righe, fiori, quadratini e palline (per non parlare delle stampe fotografiche), ma sono legati alle stagioni quindi correte il rischio di seppellirli per anni nel baule. Consiglio sempre di riservare un po’ di shopping anche a ciò che ritenete superfluo e poco spendibile nel tempo: non aiuterà le vostre finanze ma darà un tocco di originalità ai vostri outfit. Abbandonatevi ai saldi!